Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 0

В праздновании Крещения приняли участие около 6 000 амурчан

В праздновании Крещения приняли участие около 6 000 амурчан

Сотрудники полиции Приамурья обеспечили порядок и безопасность граждан во время празднования Крещения Господня. В Амурской области на 19 января состоялось 20 торжественных религиозных мероприятий. В них приняли участие около 6 000 человек.

Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний задействовались сотрудники полиции, которые несли службу во взаимодействии с сотрудниками управления Росгвардии по Амурской области. За порядком следили также представители добровольных народных дружин и казаки.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», – сообщает амурское управление МВД России.

Фоторепортаж с празднования Крещения в Благовещенске опубликован на Амур.инфо.

Просмотров всего: 86

#закон #праздники #религия

распечатать


Общество

Архиепископ Лукиан в Благовещенске совершил божественную литургию и освятил воду (фото)
Общество

В Благовещенске освятили иордань на Амурской, 1 (фото)
Общество

В Крещение за порядком в Приамурье следят полицейские, росгвардейцы, казаки

Общество 4

Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь