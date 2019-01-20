В праздновании Крещения приняли участие около 6 000 амурчан

Сотрудники полиции Приамурья обеспечили порядок и безопасность граждан во время празднования Крещения Господня. В Амурской области на 19 января состоялось 20 торжественных религиозных мероприятий. В них приняли участие около 6 000 человек.

Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний задействовались сотрудники полиции, которые несли службу во взаимодействии с сотрудниками управления Росгвардии по Амурской области. За порядком следили также представители добровольных народных дружин и казаки.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», – сообщает амурское управление МВД России.

Фоторепортаж с празднования Крещения в Благовещенске опубликован на Амур.инфо.