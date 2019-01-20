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сегодня, 09:16 1

Доверчивая благовещенка открыла мошеннику доступ к банковской карте

Доверчивая благовещенка открыла мошеннику доступ к банковской карте
Фото: novosti-saratova.ru

В полицию Благовещенска обратилась 25-летняя местная горожанка. Девушка сообщила, что она стала жертвой мошенничества. По телефону ее обманул человек, представившийся сотрудником банка. Мошенник выманил более 18 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что на номер потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что банковскую карту амурчанки пытались взломать и якобы для защиты данных и смены пароля ей необходимо выполнить некоторые действия. Девушка послушно продиктовала коды, приходившие ей в сообщениях, а также код с обратной стороны карты. Через некоторое время амурчанка решила позвонить на горячую линию банка и узнать, все ли в порядке с ее картой. Там ей сообщили, что никаких попыток взлома не было. Проверив баланс своего счета, девушка обнаружила, что с него списали более 18 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

«Сотрудники полиции призывают быть бдительными и напоминают: при общении с незнакомыми людьми относительно сведений, касающихся вашей карты, не сообщайте никому ее реквизиты – фамилию, имя, срок действия карты, трехзначный код безопасности и код из сообщения, пришедшего на телефон. Завладев этими сведениями, злоумышленники получают доступ к вашим средствам», – говорится в сообщении амурского управления МВД России.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Господи, сколько уже тем перемусолено с этими мошенниками, но всё равно находятся идиоты , которые ведутся на всякую хрень.. Ну ладно пожилой человек, но 25 лет ?!!??!! Вместо мозгов вата? Честно нисколько не жаль ее.

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