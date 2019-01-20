Гороскоп на 20 января: Девы в центре внимания, а Водолеи сделают выбор

Восход Солнца: 08:19

Заход Солнца: 17:02

Солнце в Козероге.

Овен. День символизирует переоценку ценностей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов.

Телец. День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Сегодня на первом месте у Вас семейные ценности.

Близнецы. Звезды обещают Близнецам зависимость не только от обстоятельств, но и от людей. Даже, если пальма первенства окажется в ваших цепких руках, все равно желающих ее вырвать с корнем, окажется много.

Рак. Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих.

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Лев. Льва ждет плодотворная деятельность, которая приведет к карьерному росту. Новые знания, творческие проекты и знакомства – все это пойдет на пользу.

Дева. Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Не скромничайте и не краснейте, ведь вы заслужили и уважение друзей, и восхищение поклонников.

Весы. Уборка, уборка и еще раз уборка. И это звезды не про домашний уют. Наведите порядок у себя в голове и следующая неделя будет удачной.

Скорпион. Сейчас вам просто противопоказано сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях деятельности.

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Стрелец. Самое время взять отпуск на работе или хотя бы несколько дней провести дома без внешней суеты. Постарайтесь в это воскресенье не нервничать и чаще отдыхать.

Козерог. Не мешает припасти козырь, который понадобится в рабочих моментах. Кто-то из коллег настырно рвется вперед, обходя вас и других более профессиональных сотрудников.

Водолей. Сегодня вам придется делать весьма нелегкий выбор. Возможно, Вы будете вынуждены определить, кто из людей, добивающихся вашего расположения, станет вашим избранником.

Рыбы. Настроение будет меняться стремительно, как и планы на весь день. Главное, не демонстрируйте все это окружающим людям, чтобы не ухудшить ситуацию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев