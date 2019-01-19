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19января
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сегодня, 19:15 14

На Бурейском водохранилище проведены пробные подрывы

На Бурейском водохранилище проведены пробные подрывы
Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Специалисты инженерных войск Минобороны провели пробные подрывы скальных пород на Бурейском водохранилище, где в декабре образовался оползневый затор. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства, для разведки района при взрывных работах задействован беспилотник «Орлан-10», передает «Коммерсант».

«С помощью произведенных подрывов военными инженерами будет определена плотность обвалившихся пород с дальнейшим расчетом мощности закладываемых зарядов», – отметили в Минобороны (цитата по «Прайм»).

Об обвале горных пород стало известно 24 декабря. По предварительным оценкам, высота обвала составляет около 80 метров, длина – примерно 700 метров.

Оползень перекрыл русло реки Буреи. Это грозит подтоплением трем населенным пунктам в Хабаровском крае и одному – в Амурской области, а также может создать проблемы Бурейской ГЭС.

По предварительной информации, оползень на Бурее будут взрывать 22 января. Сообщалось, что это может привести к 3-метровой волне на Бурейском водохранилище.

Просмотров всего: 1007

#военные #Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    Что то мне подсказывает, что через жопу пытаются проблему снять... Так и до тактического ядерного заряда додумаются.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    2 часа назад

    full

    Что то мне подсказывает, что через жопу пытаются проблему снять...



    Так ясен пень, раз fullа не позвали, то явно через жопу. Жругих ведь специалистов нет.

  • full

    full
    2 часа назад

    Флегматичный

    full

    Что то мне подсказывает, что через жопу пытаются проблему снять...



    Так ясен пень, раз fullа не позвали, то явно через жопу. Жругих ведь специалистов нет.



    Я не великий спец, но почему то думаю, что грунт нужно отвозить будет. Для этого нужна техника и дорога. Просто считаю, что это не работа военных. И кстати, гражданин Флегматичный, ты здесь за бабки информационной поддержкой занят, а за косяки ответ вместе с военными слабо держать?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    full
    Флегматичный

    full

    Что то мне подсказывает, что через жопу пытаются проблему снять...



    Так ясен пень, раз fullа не позвали, то явно через жопу. Жругих ведь специалистов нет.



    Я не великий спец, но почему то думаю, что грунт нужно отвозить будет. Для этого нужна техника и дорога. Просто считаю, что это не работа военных. И кстати, гражданин Флегматичный, ты здесь за бабки информационной поддержкой занят, а за косяки ответ вместе с военными слабо держать?
    выхода другого нет, только рвать. Времени нет. Вояки пусть пробуют, а если не получиться, ни кто их упрекать не в праве.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    Флегматичный

    full

    Что то мне подсказывает, что через жопу пытаются проблему снять...



    Так ясен пень, раз fullа не позвали, то явно через жопу. Жругих ведь специалистов нет.



    Если собрать фулла,алеху и йо,то эта троица икспердов все решит силой мысли.хамон

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    изoниaзидoм

    Если собрать фулла,алеху и йо,то эта троица икспердов все решит силой мысли.хамон



    Краснодарского певца ртом еще забыли.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    Он их гуру,один всех заменит

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    56 минут назад

    изoниaзидoм


    Мурзилка , на бешенство проверься, ты сам себя за хвост укусил, теперь на дерьмо изводишся.

    Обострение очередное?

  • Тодд

    Тодд
    53 минуты назад

    На хрена взрывать? Готовая подушка под третью ГЭС. Заливай бетон, строй станцию. Природа сама построила платину. Люди? Да и подумаешь. Что первый раз переселять? Эх, Чубайса на вас нет.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    52 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    изoниaзидoм


    Мурзилка , на бешенство проверься, ты сам себя за хвост укусил, теперь на дерьмо изводишся.

    Обострение очередное?



    на бешенство рекомендую провериться тебе

    пеной залил форум весь

  • full

    full
    9 минут назад

    alex 3

    full

    Флегматичный

    full

    Что то мне подсказывает, что через жопу пытаются проблему снять...


    Так ясен пень, раз fullа не позвали, то явно через жопу. Жругих ведь специалистов нет.


    Я не великий спец, но почему то думаю, что грунт нужно отвозить будет. Для этого нужна техника и дорога. Просто считаю, что это не работа военных. И кстати, гражданин Флегматичный, ты здесь за бабки информационной поддержкой занят, а за косяки ответ вместе с военными слабо держать?


    выхода другого нет, только рвать. Времени нет. Вояки пусть пробуют, а если не получиться, ни кто их упрекать не в праве.



    Рвать стену высотой в восемьдесят метров? Я и говорю - счет в тактических ядерных зарядах. Обычные ВВ составами возить нужно будет.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    full

    Рвать стену высотой в восемьдесят метров? Я и говорю - счет в тактических ядерных зарядах. Обычные ВВ составами возить нужно будет.



    А где там стена такая? О_О

  • full

    full
    7 минут назад

    DrDimon

    изoниaзидoм

    Если собрать фулла,алеху и йо,то эта троица икспердов все решит силой мысли.хамон



    Краснодарского певца ртом еще забыли.



    В кремлеподсиралы записались? Ну, ну...

  • full

    full
    5 минут назад

    Oldlord

    full

    Рвать стену высотой в восемьдесят метров? Я и говорю - счет в тактических ядерных зарядах. Обычные ВВ составами возить нужно будет.



    А где там стена такая? О_О



    По предварительным оценкам, высота обвала составляет около 80 метров, длина – примерно 700 метров. ЦЫ.

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