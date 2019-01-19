На Бурейском водохранилище проведены пробные подрывы

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

«С помощью произведенных подрывов военными инженерами будет определена плотность обвалившихся пород с дальнейшим расчетом мощности закладываемых зарядов», – отметили в Минобороны (цитата по «Прайм»).

Об обвале горных пород стало известно 24 декабря. По предварительным оценкам, высота обвала составляет около 80 метров, длина – примерно 700 метров.

Оползень перекрыл русло реки Буреи. Это грозит подтоплением трем населенным пунктам в Хабаровском крае и одному – в Амурской области, а также может создать проблемы Бурейской ГЭС.

По предварительной информации, оползень на Бурее будут взрывать 22 января. Сообщалось, что это может привести к 3-метровой волне на Бурейском водохранилище.