На Бурейском водохранилище проведены пробные подрывы
Специалисты инженерных войск Минобороны провели пробные подрывы скальных пород на Бурейском водохранилище, где в декабре образовался оползневый затор. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства, для разведки района при взрывных работах задействован беспилотник «Орлан-10», передает «Коммерсант».
«С помощью произведенных подрывов военными инженерами будет определена плотность обвалившихся пород с дальнейшим расчетом мощности закладываемых зарядов», – отметили в Минобороны (цитата по «Прайм»).
Об обвале горных пород стало известно 24 декабря. По предварительным оценкам, высота обвала составляет около 80 метров, длина – примерно 700 метров.
Оползень перекрыл русло реки Буреи. Это грозит подтоплением трем населенным пунктам в Хабаровском крае и одному – в Амурской области, а также может создать проблемы Бурейской ГЭС.
По предварительной информации, оползень на Бурее будут взрывать 22 января. Сообщалось, что это может привести к 3-метровой волне на Бурейском водохранилище.
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