Третий международный матч «Содружество» для амурчан завершился победой юниоров

На льду Амура – на границе между Россией и Китаем – завершился третий международный хоккейный турнир «Содружество» с участием команд Амурской области и провинции Хэйлунцзян. И, если младшая амурская команда уверенно отстояла честь области, то матч среди старших возрастов завершился вничью. Причем значительную часть игры китайская команда вела в счете.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», международные матчи «Содружество», начавшиеся по инициативе прежнего губернатора Приамурья Александра Козлова, проходят на льду реки Амур с 2017 года. Каждый раз на площадку поочередно выходят команды нескольких возрастов. Первые два турнира проводились 14 января. В 2019 году сроки матча перенесли. В этом году было запланировано увеличение количества зрителей до 300.

В субботу, 19 января, в Благовещенске в районе улицы Мухина, 1, было многолюднее, чем обычно. Недалеко от пограничной вышки работал телеэкран, который транслировал ход турнира для тех желающих, кто не мог попасть на площадку, построенную на льду Амура. Горожане, получившие приглашения, проходили два пропускных пункта, потом шли около двухсот метров по скользкому льду и оказывались на месте проведения матча «Содружество».

Хоккейная коробка была установлена вдоль реки. Если разделить ее вдоль, то две половинки казались зеркальным отражением друг друга. Вдоль бортиков стояли по четыре трибуны для болельщиков и по одной – для VIP-персон. За ними расположились несколько фургончиков для того, чтобы зрители могли согреться, и по большому круглому шатру – для спортсменов. На китайской стороне шатер был красный, на российской – синий.

Отличия создавали люди. На китайской трибуне болельщики стояли плотными рядами в одинаковой одежде. Они дружно кричали и шумели трещотками. Амурчане пестрели разной одеждой, у многих, правда, были шарфики с символикой турнира. Некоторые болельщики надели хоккейные свитера, у одного – поверх тулупа была надета форма команды Амурской области с номером 17, который любил носить бывший губернатор Александр Козлов, пока не перешел на более патриотичный номер 28.

Открыли третий международный турнир «Содружество» официальные лица. От китайской стороны выступил заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншен, от амурской – губернатор Василий Орлов. Приехал на площадку и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов – основатель «Содружества». Оба прошлых года он выходил на лед в полной форме, так как сам участвовал в матче. На этот раз министр был в обычной зимней одежде. Василий Орлов вышел в красном пуховике с ностальгической надписью «Красная машина» на спине.

«Очень рад видеть старых друзей с нами сегодня на этом льду! – поприветствовал собравшихся Александр Козлов. – Хотел бы поблагодарить всех, кто организовывал турнир, кто участвует в нем – вы поддерживаете очень важную нужную традицию. Река Амур нас не разъединяет, а объединяет!»

Василий Орлов неожиданно для всех начал речь на китайском языке. Затем обернулся к амурской стороне: «По-русски забыл сказать! У нас сегодня замечательный день – в третий раз уже проводится это мероприятие. У нас, конечно, особое отношение с провинцией Хэйлунцзян. Здесь недалеко строится международный мост. Но самый главный мост мы уже построили – это мост дружбы между нашими народами».

Губернатор пожелал успеха участникам и поздравил всех с Крещением.

Первыми на лед вышли самые юные спортсмены – команды Амурской области и провинции Хэйлунцзян 10–11 лет. Амурскую сборную представляла благовещенская команда «Форвард». Им предстояло сыграть матч из одного периода в 15 минут. Амурчане с первых минут уверенно захватили лидерство. Игра протекала практически только на китайской половине. Атаки хэйлунцзянской команды можно было сосчитать по пальцам. Сказывалось техническое превосходство российских юниоров. Амурчане пытались играть в комбинационную игру, но, видимо, в силу возраста часто срывались и пытались провести атаку в одиночку.

В любом случае, встреча завершилась уверенной победой амурской команды – 2:0. Первый год примерно в середине встречи забил Никита Поздняков. И ближе к концу встречи капитан команды Вадим Ищук дальним броском закрепил лидерство россиян. В конце амурские мальчики смогли практически запихать в ворота третью шайбу, но уже просвистел финальный свисток и ее не засчитали.

Второй матч, состоявший из трех 15-минутных периодов, носил гораздо более напряженный характер. Теперь на площадке играли практически взрослые спортсмены – 15–16 лет. Некоторые из них были весьма высокими. Габариты китайского хоккеиста под номером 25 вызывали оторопь на российских трибунах.

Начало встречи для амурчан не задалось. Но вскоре они почувствовали лед, и игра переместилась на китайскую половину площадки. В отдельные моменты амурчане по целой минуте непрерывно бомбардировали ворота команды Хэйлунцзян. Болельщики отмечали, что несомненно самым лучшим игроком в этой китайской команде был вратарь – у него было много работы. Даже после первого удаления, россияне, играя в меньшинстве не переставали атаковать.

К сожалению, безрезультатно. Первый период закончился «сухой» ничьей. А во втором периоде настрой изменился. Вероятно, амурчан расстроило то, что их «кавалерийская» атака не удалась. Зато соперники напротив вдохновились, почувствовав, что с россиянами можно играть на равных. По крайней мере, судя по счету.

Второй период игра шла активно по обеим сторонам площадки. Амурской команде не повезло со строгим судейством – снова игрок был удален за подножку на две минуты. И китайцы почти сразу реализовали большинство – 1:0 в пользу команды провинции Хэйлунцзян.

Третий период россияне все-таки показали характер. Игра шла очень тяжело, нередко возникали споры. Один раз на пятачке китайского вратаря даже началась легкая потасовка. Шайбы начали вылетать за бортик. Один раз она со свистом улетела в российскую трибуну. Российские трибуны ревели. Болельщики требовали шайбу, кричали : «Не сдаваться!», и, видимо, это помогло. Спасительную шайбу забил Евгений Зеленюк.

Матч завершился ничейным счетом. На следующий день – на крытой ледовой арене – соперники попробуют взять реванш и все-таки выяснить, кто сильнее. Игры амурских и китайских хоккеистов пройдут в воскресенье, 20 января.

Губернатор Василий Орлов наградил обе команды, а затем министр Александр Козлов вручил подарки самым лучшим игрокам матча. Ими стали авторы двух голов. Китайскому нападающему подарили клюшку, сделанную из кремлевской елки, а амурчанину – хоккейный свитер с автографом Павла Буре.