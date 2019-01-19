Благовещенец прогневал продюсера Светланы Лободы

Житель Благовещенска Егор Махин посетил концерт российской певицы Светланы Лободы в Красногорске Московской области. После этого он выступил в социальных сетях с критикой шоу. Этим он вызвал гнев продюсера исполнительницы Нателлу Крапивину. Вышел скандал.

«Мы взяли самый дорогой билет на первый ряд. Так ждали этого шоу, но это какой-то шок. Работа Крапивиной как продюсера – это пять баллов, но такое неуважение артиста... Вчера были ужасные пробки, такси не вызвать, ехать далеко, бежали, опоздали на пять минут. Концерт запланирован был на 8 вечера, но начала она в десять минут десятого. Цветы подарить невозможно», – цитирует Махина портал «Подмосковье сегодня».

Мужчина отметил, что на концерт пришел с сестрой. Они потратили на двоих 55 тысяч рублей. Зритель рассказал, что в зале было душно, одна девушка упала в обморок.

Продюсер Лободы посмотрела Stories в Инстаграме Егора Махина и написала мужчине ответ.

Махин предоставил «Подмосковью сегодня» скриншоты ответа Нателлы Крапивиной.

«Посмотрев ваши Stories, могу сказать, что мне жалко, что среди наших поклонников есть люди, которые не понимают, что формат больших шоу – это всегда технические задержки минимум на час. А второе – это полное отсутствие уважения к труду других людей», – написала Нателла зрителю.

Сейчас продюсер заблокировала мужчину в Инстаграме.

«Она в личку мне написала. Я ничего понять не могу. Осадок остался. Ну высказал я просто свое мнение», – говорит Егор Махин.

Скриншоты и видео: «Подмосковье сегодня»