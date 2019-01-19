Мальчику, которому неизвестные срезали челку в Благовещенске, сменили образ

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мама мальчика Светлана, предложение сделать прическу поступило от сотрудников барбершопа. Они, видимо, узнали о случившемся из СМИ и решили помочь ребенку.

«Хорошо сделали», – считает горожанка. Светлана отметила, что сын остался доволен, хоть поначалу смущался. Посещение барбершопа, говорит она, должно сгладить неприятный инцидент.

Что касается расследования происшествия, добавила Светлана, прогресса, насколько ей известно, пока нет.

Фото до посещения барбершопа: