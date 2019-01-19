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19января
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сегодня, 17:43 2

Мальчику, которому неизвестные срезали челку в Благовещенске, сменили образ

Мальчику, которому неизвестные срезали челку в Благовещенске, сменили образ

Восьмилетний школьник, которому в Благовещенске неизвестные срезали челку, побывал в одном из барбершопов города. Там ребенку бесплатно сменили образ, подобрав модную прическу.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мама мальчика Светлана, предложение сделать прическу поступило от сотрудников барбершопа. Они, видимо, узнали о случившемся из СМИ и решили помочь ребенку.

«Хорошо сделали», – считает горожанка. Светлана отметила, что сын остался доволен, хоть поначалу смущался. Посещение барбершопа, говорит она, должно сгладить неприятный инцидент.

Что касается расследования происшествия, добавила Светлана, прогресса, насколько ей известно, пока нет.

Фото до посещения барбершопа:

Просмотров всего: 1359

#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    50 минут назад

    У детей нужно спрашивать. Такие вещи всегда кто-то да знает, где-то кто-то перемолвится.

    Русаков респект! )

  • тт

    тт
    38 минут назад

    Мальчишка симпотяга))

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