Перед взрывами самолет Амурской авиабазы облетает Бурейский район

С 19 января самолетом ТВС-2 «Амурской авиабазы» происходит облет территории Бурейского района: от поселка Талакан до места схода оползня. Специалисты с воздуха с помощью громкоговорительных устройств информируют население о предстоящих взрывных работах в районе оползня, о запрете выхода и выезда на территорию Бурейского водохранилища на время режима ЧС.

Отмечается, что в настоящее время все подъездные дороги перекрыты, увеличено количество патрулей территории. Выход на лед строго запрещен.

«В понедельник, 21 января, в район оползня выезжает группа спасателей (10 человек) Амурского центра ГЗ и ПБ для помощи по эвакуации граждан с водохранилища в поселок Талакан», – информирует ведомство.