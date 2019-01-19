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Перед взрывами самолет Амурской авиабазы облетает Бурейский район

Перед взрывами самолет Амурской авиабазы облетает Бурейский район

В связи с предстоящими взрывными работами в районе оползня в Бурейском районе все силы и средства, предназначенные для оказания помощи пострадавшим на водных объектах, приведены в повышенную готовность. Об этом сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ в Инстаграме.

С 19 января самолетом ТВС-2 «Амурской авиабазы» происходит облет территории Бурейского района: от поселка Талакан до места схода оползня. Специалисты с воздуха с помощью громкоговорительных устройств информируют население о предстоящих взрывных работах в районе оползня, о запрете выхода и выезда на территорию Бурейского водохранилища на время режима ЧС.

Отмечается, что в настоящее время все подъездные дороги перекрыты, увеличено количество патрулей территории. Выход на лед строго запрещен.

«В понедельник, 21 января, в район оползня выезжает группа спасателей (10 человек) Амурского центра ГЗ и ПБ для помощи по эвакуации граждан с водохранилища в поселок Талакан», – информирует ведомство.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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