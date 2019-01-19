Найдены тела двух летчиков столкнувшихся Су-34 на Дальнем Востоке
Спасатели нашли тела двух погибших пилотов из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение над Японским морем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», – сказали в ведомстве после нахождения второго тела.
Один из членов экипажей двух самолетов был спасен и доставлен на берег, его жизнь вне опасности. Судьба четвертого пилота остается неизвестной, передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск несколько судов.
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