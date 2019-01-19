Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 0

Найдены тела двух летчиков столкнувшихся Су-34 на Дальнем Востоке

Найдены тела двух летчиков столкнувшихся Су-34 на Дальнем Востоке
Фото: кадр видео

Спасатели нашли тела двух погибших пилотов из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение над Японским морем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», – сказали в ведомстве после нахождения второго тела.

Один из членов экипажей двух самолетов был спасен и доставлен на берег, его жизнь вне опасности. Судьба четвертого пилота остается неизвестной, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск несколько судов.

Просмотров всего: 868

#военные #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Мальчику, которому неизвестные срезали челку в Благовещенске, сменили образ
Общество

Перед взрывами самолет Амурской авиабазы облетает Бурейский район

Происшествия

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске ликвидирован

Происшествия

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске локализован

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь