Найдены тела двух летчиков столкнувшихся Су-34 на Дальнем Востоке

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«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», – сказали в ведомстве после нахождения второго тела.

Один из членов экипажей двух самолетов был спасен и доставлен на берег, его жизнь вне опасности. Судьба четвертого пилота остается неизвестной, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск несколько судов.