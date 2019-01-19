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Архиепископ Лукиан в Благовещенске совершил божественную литургию и освятил воду (фото)

Архиепископ Лукиан в Благовещенске совершил божественную литургию и освятил воду (фото)
Фото: blaginform.ru

19 января, в Крещение, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил божественную литургию в кафедральном соборе Благовещенска. Также им был совершен чин великого освящения воды.

Архиепископу сослужили ключарь собора иеромонах Венедикт (Калинин) и клирик иерей Михаил Полтораков, пишет «Благинформ».

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов.

Архиерейский хор Благовещенского кафедрального собора исполнил богослужебные песнопения.

Архиепископ Лукиан обратился к верующим с архипастырским словом и поздравил всех присутствующих с праздником.

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#праздники #религия

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