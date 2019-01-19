Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:26 0

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске ликвидирован

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске ликвидирован
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сильный пожар, который возник в Благовещенске на территории базы «Аляска», полностью ликвидирован. Это произошло в 14:55. Площадь пожара составила 1 250 квадратных метров.

«На месте будут работать инспекторы государственного пожарного надзора. Также продолжит свою работу испытательная пожарная лаборатория», – сказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара по-прежнему не выявлено, уточнили в ведомстве. Местные жители сообщали, что на территории базы производили пенопласт.

Как сообщало Амур.инфо, сообщение о происшествии повышенной сложности поступило пожарным сегодня в 12:20. Как информировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области на месте работали 25 человек и 8 единиц техники от пожарных частей города. Около 14:00 специалисты сообщали о локализации возгорания.

Видео: 28.mchs.gov.ru

Просмотров всего: 1488

#пожары #происшествия

распечатать


Общество 2

Мальчику, которому неизвестные срезали челку в Благовещенске, сменили образ
Общество

Перед взрывами самолет Амурской авиабазы облетает Бурейский район

Происшествия

Найдены тела двух летчиков столкнувшихся Су-34 на Дальнем Востоке
Происшествия

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске локализован

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь