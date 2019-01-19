Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске ликвидирован
Сильный пожар, который возник в Благовещенске на территории базы «Аляска», полностью ликвидирован. Это произошло в 14:55. Площадь пожара составила 1 250 квадратных метров.
«На месте будут работать инспекторы государственного пожарного надзора. Также продолжит свою работу испытательная пожарная лаборатория», – сказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Превышения ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара по-прежнему не выявлено, уточнили в ведомстве. Местные жители сообщали, что на территории базы производили пенопласт.
Как сообщало Амур.инфо, сообщение о происшествии повышенной сложности поступило пожарным сегодня в 12:20. Как информировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области на месте работали 25 человек и 8 единиц техники от пожарных частей города. Около 14:00 специалисты сообщали о локализации возгорания.
Видео: 28.mchs.gov.ru
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