Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске ликвидирован

Фото: 28.mchs.gov.ru

«На месте будут работать инспекторы государственного пожарного надзора. Также продолжит свою работу испытательная пожарная лаборатория», – сказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара по-прежнему не выявлено, уточнили в ведомстве. Местные жители сообщали, что на территории базы производили пенопласт.

Как сообщало Амур.инфо, сообщение о происшествии повышенной сложности поступило пожарным сегодня в 12:20. Как информировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области на месте работали 25 человек и 8 единиц техники от пожарных частей города. Около 14:00 специалисты сообщали о локализации возгорания.

Видео: 28.mchs.gov.ru