В Благовещенске освятили иордань на Амурской, 1 (фото)

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19 января в дневное время состоялось освящение иордани, расположенной в Благовещенске в районе дома № 1 по улице Амурской. Сюда пришли десятки жителей города.

«В эти дни вода приобретает особые свойства. Свойства, которые видны извне. Она очень долго хранится, не подвергается разным воздействиям. Но всегда это зависит от человеческой души: как человек придет к Богу, с каким сердцем и с какой душой за этой водой. Если он будет стоять в очереди, спорить, злиться и ругаться, то ничего хорошего от этой воды ему не будет. Если же он придет с доброй душой, с добрым сердцем, с добрыми желаниями набрать эту воду и с искренней верой в нее и в Бога, то, конечно же, все эти свойства, которые в ней сохраняются, будут», – отметил ключарь кафедрального собора Благовещенска отец Венедикт.

Он напомнил, что набрать освященную воду можно также в каждом храме Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, качество воды на Амурской, 1, ранее не одобрил Роспотребнадзор.