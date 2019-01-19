У белогорцев спросят, как должна работать световая аллея

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Организацию работы световой аллеи, установленной в Белогорске в рамках реализации федерального проекта «Комфортная среда», обсудили в администрации города. «Мозговой штурм» прошел с участием заместителей главы, руководителей и работников учреждений культуры.

За 100 дней до начала паркового сезона собравшиеся озвучили свое видение и идеи по работе светомузыкального сооружения со светодиодным полотном в 1,2 тысячи квадратных метров.

«Аллея уникальная, такая в мире одна. Проект арт-объекта выполнен по индивидуальному заказу, – отметил в начале встречи глава Белогорска Станислав Мелюков. – Благодаря федеральной помощи мы построили единственную такую, и теперь нам нужно определить, каким образом она будет работать. До паркового сезона осталось чуть более трех месяцев. Откроется парк 27 апреля».

Обсуждали нюансы нового арт-объекта с аудиовизуальными спецэффектами в течение часа. В числе первых вопросов – режим работы.

Начало светомузыкальных шоу будет зависеть от заката солнца. По предложению главы, график работы будет опубликован в спецразделе «Световая аллея». Здесь же будет размещен плейлист светомузыкальных композиций, видеть которые жители и гости Белогорска смогут в вечернее время каждый день, за исключением выходного дня – понедельника. Предполагается, что часть времени световая аллея будет работать в фоновом режиме, а часть – в режиме светомузыкального представления. Аргумент – «чтобы не приелось».

«Какая музыка должна звучать на аллее парка, думаю, должны решить белогорцы», – отметил Станислав Мелюков и поручил организовать сбор предложений как через официальный сайт, так и через социальные сети. В профиле белогорск.рф в Инстаграме в соответствующем посте каждый сможет оставить свое предложение о музыкальной композиции.

На главной странице официального сайта размещен спецраздел, где каждый посетитель может заполнить форму из двух разделов, указав автора или группу и название песни. Наиболее повторяющиеся композиции войдут в основной плейлист светомузыкальных инсталляций. Все они будут проранжированы по жанрам музыки. У каждого направления будет свой день недели, пишет пресс-служба администрации Белогорска.