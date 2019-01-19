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сегодня, 14:11 0

На всероссийском турнире городов ДФО и Сибири есть первые победители (фото)

На всероссийском турнире городов ДФО и Сибири есть первые победители (фото)
Фото: Амур.инфо

В СОК «Юность» Благовещенска проходят масштабные соревнования по спортивной гимнастике – всероссийский турнир городов ДФО и Сибири, а также чемпионат Дальнего Востока. Как рассказал ИА «Амур.инфо» президент Амурской областной федерации спортивной гимнастики Георгий Вагнер, уже есть первые победители.

Турнир выиграли два спортсмена из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области. Это мастер спорта международного класса Андрей Лагутов и мастер спорта Юлия Бирюля. Как отметил Георгий Вагнер, у этих гимнастов очень хорошая подготовка, на уровне сборной России.

«Все выступают достаточно организованно, без травм. Для меня это очень важно. Врачи находятся без работы. Комбинации достаточно современные, можно отметить Монголию – очень современные комбинации и у юношей, и у девушек. Очень хорошая подготовка у Владивостока, Хабаровска, Благовещенска», – сказал Георгий Генрихович.

Другие результаты соревнований будут озвучены позже, отметил он.

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