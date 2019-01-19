Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске локализован

Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске локализован
Фото: Амур.инфо

Пожар на складе, расположенном на базе «Аляска» в Благовещенске, локализован. Его площадь составила 1 250 квадратных метров.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, погибших, пострадавших во время происшествия нет.

«На месте развернута лаборатория для замеров воздуха. В настоящее время превышения ПДК вредных веществ не зарегистрировано», – отметили в ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, сообщение о происшествии повышенной сложности поступило пожарным сегодня в 12:20. На месте работали 25 человек и 8 единиц техники от пожарных частей города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 438

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске полыхает склад на базе «Аляска» (фото, видео)
Общество

Амурская ветлаборатория исследует трупы собак из чигиринского приюта
Происшествия

Дом с обрушившимся балконом в Сковородине частично расселят

Происшествия 2

Из-за мошенников жительница Белогорска лишилась 1,5 миллиона рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь