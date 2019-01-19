Пожар на базе «Аляска» в Благовещенске локализован

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Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, погибших, пострадавших во время происшествия нет.

«На месте развернута лаборатория для замеров воздуха. В настоящее время превышения ПДК вредных веществ не зарегистрировано», – отметили в ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, сообщение о происшествии повышенной сложности поступило пожарным сегодня в 12:20. На месте работали 25 человек и 8 единиц техники от пожарных частей города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.