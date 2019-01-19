В Благовещенске полыхает склад на базе «Аляска» (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

19 января в Благовещенске возник серьезный пожар в поселке Мясокомбината на улице Театральной. Загорелось двухэтажное складское помещение на базе «Аляска». Как говорят жители, на территории велось производство полистирола.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило в 12:20.

«Подразделения выехали по повышенному номеру сложности. В настоящее время проводится тушение. На месте работают 25 человек и 8 единиц техники от пожарных частей города», – сказали в ведомстве.

Как сообщают очевидцы, сотрудники ГИБДД полностью перекрыли проезжую часть. Стоят и машины, и рейсовые автобусы с людьми. Некоторое время спустя автобусы пропустили. Пожар, по словам людей, тушат 4 пожарные машины, еще несколько уехали.

Что хранится на складе и есть ли пострадавшие, официальной информации пока нет. Как говорят жители, на этой территории производили полистирол.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28