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19января
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сегодня, 12:38 1

Google счел, что в Благовещенске есть театр имени Тарантино

Google счел, что в Благовещенске есть театр имени Тарантино
Фото: huffingtonpost.com

На карту Google, посвященную Благовещенску, закралась необычная ошибка. По информации сервиса, в столице Амурской области есть некий театр имени Квентина Тарантино. Причем расположен этот объект на месте Амурского областного театра драмы.

Скриншот карты Google

Подобные казусы, связанные с картами Google, подмечали в Москве. Там были несколько дошкольных образовательных заведений переименованы в «детские крематории», писала «Вечерняя Москва». А в Санкт-Петербурге памятник Николаю I почему-то стал называться «Памятником тряпке», информирует «Русская служба BBC».

«Царьград» пишет, что в отношении Москвы Google объяснил эту странную информацию «технической ошибкой» и пообещал все исправить.

Квентин Джером Тарантино – американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе.

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    26 минут назад

    Да полно там таких ошибок, в том числе и по Благовещенску и театр им. Тарантино не единственная. Пытаешься внести исправления - отклоняют.

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