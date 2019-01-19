Google счел, что в Благовещенске есть театр имени Тарантино

На карту Google, посвященную Благовещенску, закралась необычная ошибка. По информации сервиса, в столице Амурской области есть некий театр имени Квентина Тарантино. Причем расположен этот объект на месте Амурского областного театра драмы.

Скриншот карты Google

Подобные казусы, связанные с картами Google, подмечали в Москве. Там были несколько дошкольных образовательных заведений переименованы в «детские крематории», писала «Вечерняя Москва». А в Санкт-Петербурге памятник Николаю I почему-то стал называться «Памятником тряпке», информирует «Русская служба BBC».

«Царьград» пишет, что в отношении Москвы Google объяснил эту странную информацию «технической ошибкой» и пообещал все исправить.

Квентин Джером Тарантино – американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе.