Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:05 0

В Крещение за порядком в Приамурье следят полицейские, росгвардейцы, казаки

В Крещение за порядком в Приамурье следят полицейские, росгвардейцы, казаки
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области проходят мероприятия, посвященные Крещению. На них охрану порядка обеспечивают сотрудники полиции. Также идет работа по обеспечению безопасности дорожного движения, недопущению ЧП в местах массового пребывания людей.

Богослужения прошли в 20 церквях и приходах региона. В них приняли участие около 6 тысяч человек. Продолжаются крещенские купания – в 17 населенных пунктах оборудовано 19 купелей.

В охране общественного порядка, кроме полицейских, задействованы сотрудники управления Росгвардии по Амурской области, представители добровольных народных дружин, казаки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения при подъезде и непосредственно в местах купаний, ведут контроль в местах остановок и стоянок транспорта.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, принимающим участие в крещенских мероприятиях, с просьбой помнить о мерах безопасности, не выезжать на лед водоемов в несанкционированных местах, строго соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми, исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения.

Для предотвращения случаев обморожения, травмирования стражи порядка рекомендуют гражданам воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также не появляться в нетрезвом виде в местах купания.

Просмотров всего: 255

#праздники #религия

распечатать


Общество 1

Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1
Общество 8

Благовещенцы окунулись в ледяную воду на Крещение (фото)
Общество 5

В Благовещенске проверили проруби для крещенских купаний
Общество 5

Подвоз освященной воды в Благовещенске организует «Амурводоканал»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь