В Крещение за порядком в Приамурье следят полицейские, росгвардейцы, казаки

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В Амурской области проходят мероприятия, посвященные Крещению. На них охрану порядка обеспечивают сотрудники полиции. Также идет работа по обеспечению безопасности дорожного движения, недопущению ЧП в местах массового пребывания людей.

Богослужения прошли в 20 церквях и приходах региона. В них приняли участие около 6 тысяч человек. Продолжаются крещенские купания – в 17 населенных пунктах оборудовано 19 купелей.

В охране общественного порядка, кроме полицейских, задействованы сотрудники управления Росгвардии по Амурской области, представители добровольных народных дружин, казаки, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения при подъезде и непосредственно в местах купаний, ведут контроль в местах остановок и стоянок транспорта.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, принимающим участие в крещенских мероприятиях, с просьбой помнить о мерах безопасности, не выезжать на лед водоемов в несанкционированных местах, строго соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми, исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения.

Для предотвращения случаев обморожения, травмирования стражи порядка рекомендуют гражданам воздержаться от употребления алкогольных напитков, а также не появляться в нетрезвом виде в местах купания.