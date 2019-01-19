К 8 Марта театр драмы подарит амурчанам комедию про бойких дамочек

В Амурском областном театре драмы началась работа над новой комедией. Это спектакль с рабочим названием «Тетки» по пьесе известного московского автора Александра Коровкина. Постановка любима многими российскими театрами и годится для тех зрителей, кто любит отдохнуть и легко посмеяться.

«Теток» будет ставить режиссер из Брянска, заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш. Премьера планируется на начало марта.

Пьеса Александра Коровкина «Тетки» – о двух старушках, которые невольно попадают в большую авантюру, а она, в свою очередь, превращается в комедийный детектив. Зрители смогут посмеяться вдоволь, отмечают в театре. Например, актер Никита Жидовленко будет играть роль с переодеваниями в женские наряды.

Для режиссера Бориса Ярыша амурские «Тетки» – своеобразный ретвит успешного, аншлагового спектакля двухгодичной давности, который он поставил в Брянске,

Оригинальную сценографию к спектаклю предложил заслуженный художник России Александр Дубровин. Для презентации коллективу театра он привез крохотные, почти кукольные макеты декораций.

Режиссер и художник уже несколько дней находятся в Благовещенске, они сразу влились в работу – встретились с постановочным коллективом театра, чтобы обсудить концепцию будущей постановки. Уже прошли и первые репетиции.

В спектакле заняты Никита Жидовленко, Сергей Таванцев, народная артистка России Анна Лаптева, заслуженная артистка Амурской области Наталья Петрова, актрисы Екатерина Мартынова, Ярослав Шевченко, Максим Клепалов и другие.

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