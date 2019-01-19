Амурская ветлаборатория исследует трупы собак из чигиринского приюта

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«Специалисты определяют не только причины смерти животных, но и ищут возможные инфекции, в первую очередь опасные для человека. Результаты будут на следующей неделе», – сказано в сообщении.

Отмечается также, что выживших собак ветеринары вылечат бесплатно.

Начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов пояснил ИА «Амур.инфо», что вскрыто около 20 тел собак. Фактически специалисты сделали половину работы: провели вскрытие, отобрали материал, произвели необходимые посевы. О результатах сообщат позже.