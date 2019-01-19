37 пар в Приамурье поженятся в «красивую дату» 19 января

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37 пар в Амурской области, в том числе 18 в Благовещенске, решили оформить свои отношения в органах ЗАГС в красивую дату - 19.01.19.

Как сообщает в своем Инстаграме управление ЗАГС Амурской области, январь считается прекрасным месяцем для женитьбы.

«Если в вашем представлении семья – это ни что иное как крепость, то свадьба в январе – для вас. Создав семью в этот период, вы можете быть уверены, что в браке вы не встретите предательства, лжи или недопонимания. Чтобы сделать свою жизнь яркой и насыщенной, этот союз может сделать праздник из самого значительного повода», – пишет управление ЗАГС.

Отмечается, что такую пару всегда окружают верные и преданные друзья, которые будут поддерживать как в праздники, так и в тяжелые времена.

«Но все же помните, что главное – это отношения, остальное – лишь дополнение, не влияющее на качество жизни. Тщательно подобранные и выверенные даты свадьбы, какими бы красивыми они ни были, не дадут гарантий идеальной семейной жизни», – пишет управление.