Дом с обрушившимся балконом в Сковородине частично расселят

Ситуацию изучили эксперты, которые готовят заключение. Оно будет готово к 30 января. Ведется постоянный мониторинг состояния дома, установлены маячки. Тем не менее, по мнению специалистов, в зоне риска находятся десять квартир в торцах первого и последнего подъездов.

На заседании было принято решение переселить жильцов этих квартир в пункт временного размещения, развернутый в школе. В это время начнется ремонт в квартирах маневренного фонда. После его окончания граждане переедут в это жилье, сообщает пресс- служба областного правительства.

«Речь идет о безопасности людей, поэтому необходимо принять своевременные меры. Проводите в квартирах ремонты в самые сжатые сроки, в случае нехватки финансирования мы окажем поддержку из бюджета региона», – обратился губернатор Амурской области Василий Орлов к главе Сковородинского района Алексею Прохорову.