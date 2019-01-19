Из-за мошенников жительница Белогорска лишилась 1,5 миллиона рублей

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Жительница Белогорска лишилась свыше 1,5 миллиона рублей, поверив злоумышленникам. Происшествием сейчас занимаются стражи порядка.

В отдел полиции Белогорска поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения. Она сообщила, что неизвестные лица обманом похитили ее деньги.

Установлено, что амурчанке на мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась специалистом по работе с клиентами одной из известных фирм. Она предложила дополнительный и быстрый заработок в виде вложения денег под проценты, прибыль по которым будет зависеть от курса валют. При этом предложила жительнице Белогорска зарегистрировать личный кабинет на интернет-сайте компании, которая является торговой платформой, открыть свой расчетный счет, внести первую минимальную сумму. Со слов звонившей, участвовать в торгах на «торговой интернет-платформе» нет необходимости, а деньги со счета амурчанка снять успеет всегда.

Доверчивая женщина согласилась и перечислила деньги. Спустя время, почувствовав возможный обман, амурчанка безуспешно пыталась вывести деньги с этого расчетного счета. Затем ей позвонил мужчина, представившийся работником компании, отвечающей за работу сайта. Он сообщил, что потерпевшую неправильно зарегистрировали и чтобы вывести деньги, необходимо подключить соответствующую услугу. Для этого ей нужно внести дополнительную сумму денег. Мужчина убедил женщину – чем больше денег она вложит в свой личный кабинет, тем быстрее вернет денежные средства.

Жительница Белогорска взяла деньги в кредит и перевела их на указанный лицевой счет. Однако вывести средства с него так и не удалось. В течение нескольких дней мужчина под разными предлогами убеждал амурчанку перевести на счет деньги. И каждый раз она брала кредит и выполняла условия звонившего, пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Когда на счету было уже более полутора миллионов рублей и вывести женщина их так и не смогла, на связь с ней больше никто не выходил и на телефонные звонки не отвечал. После этого амурчанка обратилась в полицию.

По факту мошенничества МО МВД России «Белогорский» было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Как объяснила потерпевшая следователям, она пыталась понять схему возврата денег, о которой ей говорил звонивший, но толком так ничего не понимала. Но между тем выполняла все указания.

«Полиция предупреждает: не выполняйте финансовые операции, схемы которых вам не понятны. Не доверяйте неизвестным и малознакомым людям, тем более, если речь идет о ваших деньгах.

Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 02 (102 – с мобильных телефонов), телефону доверия УМВД – 59-40-59», – пишет пресс-служба ведомства.