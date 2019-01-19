Слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 19 января

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19 января в южных и центральных районах Амурской области ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдет слабый снег. Дует северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, температура воздуха – 13-18 градусов мороза.

В северных районах Приамурья также облачно с прояснениями, в большинстве районов слабый снег. Дует северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, температура воздуха – 12-17 градусов мороза, местами – 23-28 градусов ниже нуля.

В Благовещенске, по прогнозу, увеличение облачности, слабый снег. Дует северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут 13-15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.