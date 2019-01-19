Хоккейный матч на Амуре будут транслировать на YouTube

Фото: Амур.инфо

Дублироваться трансляция будет на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Начало трансляции – в 14:00 по местному времени, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Международный хоккейный матч «Содружество» пройдет в третий раз. Хоккейная коробка размещена на фарватере реки Амур.

В этом году в дружеских встречах сойдутся детские и юношеские команды России и Китая. Дети в возрасте 10-11 лет сыграют один 15-минутный тайм; юноши в возрасте 15-16 лет – три тайма по 15 минут.

В торжественной церемонии открытия матча примет участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Глава Минвостокразвития выступит с приветственным словом участникам соревнований, а также проведет символический сброс шайбы.