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19января
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сегодня, 09:45 1

Хоккейный матч на Амуре будут транслировать на YouTube

Хоккейный матч на Амуре будут транслировать на YouTube
Фото: Амур.инфо

Российско-китайский хоккейный матч «Содружество», который состоится 19 января на пограничной реке Амур возле Благовещенска, можно будет увидеть в прямом эфире. Прямая трансляция, которую будут вести амурские телевизионщики, будет доступна на YouTube-канале MinistrLive.

Дублироваться трансляция будет на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Начало трансляции – в 14:00 по местному времени, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Международный хоккейный матч «Содружество» пройдет в третий раз. Хоккейная коробка размещена на фарватере реки Амур.

В этом году в дружеских встречах сойдутся детские и юношеские команды России и Китая. Дети в возрасте 10-11 лет сыграют один 15-минутный тайм; юноши в возрасте 15-16 лет – три тайма по 15 минут.

В торжественной церемонии открытия матча примет участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Глава Минвостокразвития выступит с приветственным словом участникам соревнований, а также проведет символический сброс шайбы.

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#интернет #Китай #спорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    50 минут назад

    возьму двух китайцев на озеро и тоже запущу ютюб)))

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