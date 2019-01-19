Нарды и турник: появилось новое видео о жизни Цеповяза в амурской колонии

Фото: кадр видео

На новом видео демонстрируется экскурсия по пасеке, которую за кадром комментирует якобы сам Цеповяз.

Он показывает свою спальню, оборудованную в отдельном вагончике, а также место, где он пьет чай и играет в нарды. В кадре много пчелиных ульев.

«Вот это – где ульи хранятся, заходим. Это – где мед хранится, это – где я сплю. Сейчас я свет включу – вагончик, где спит начальник пасеки. Это – где проходит трапеза вечерняя, нарды, ну и ужин. Вечером тут сижу, чаек пью, в нарды с Ванькой играю, турничок тут», – комментирует человек за кадром.

Автор ролика Перин подтвердил РИА Новости, что на видео о своей жизни рассказывает Цеповяз. Он также заявил, что «был вынужден для безопасности взять псевдоним».

Ранее адвокаты Цеповяза Роман Боков и Эльбрус Муртазов рассказывали РИА Новости, что их клиент некоторое время работал в колонии на пасеке.

Как сообщало Амур.инфо, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в мужской исправительной колонии номер три в селе Среднебелая Ивановского района. Краснодарский краевой суд в 2013 году приговорил его почти к двадцати годам лишения свободы. Вячеслав Цеповяз осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди них – мошенничество, бандитизм, незаконное приобретение, хранение или ношение оружия.

Его имя снова всплыло в российских СМИ в 2018 году в связи с появившейся информацией о его вольготном существовании в колонии в Амурской области. Эти сведения нашли подтверждение.