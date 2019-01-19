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19января
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Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1

Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1
Фото: Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало отбор и лабораторные исследования воды в крещенских купелях. Оказалось, что в Благовещенске в купелях на реке Амур (переулок Святителя Иннокентия, 1) и на реке Зее (улица Амурская, 1) качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

При этом, сообщает пресс-служба ведомства, соответствует гигиеническим нормативам вода в следующих купелях:

  • село Белогорье, комплекс «Животворящий источник»;
  • село Константиновка, река Амур;
  • село Крестовоздвиженка, река Уртуйка;
  • село Тамбовка, озеро Лесное, территория лагеря «Прометей»;
  • поселок Бурея, река Бурея;
  • город Райчихинск, на озере Ремзаводское, в районе улицы Литейной;
  • город Тында, на реке Тында;
  • город Сковородино, «Плотина»;
  • город Зея, на реке Зее, в районе переулка Угольный;
  • город Зея, купель на территории прихода православный приход храма в честь Святителя Николая;
  • Шимановский район, Петрушинская дамба, «Белава»;
  • город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
  • город Сковородино, прорубь, плотина ГТС;
  • село Овсянка, Зейский район, река Зея.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что вода из иордани, а также из родников не предназначена для питья.

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#праздники #религия

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