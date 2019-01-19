Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1

Фото: Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало отбор и лабораторные исследования воды в крещенских купелях. Оказалось, что в Благовещенске в купелях на реке Амур (переулок Святителя Иннокентия, 1) и на реке Зее (улица Амурская, 1) качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

При этом, сообщает пресс-служба ведомства, соответствует гигиеническим нормативам вода в следующих купелях: село Белогорье, комплекс «Животворящий источник»;

село Константиновка, река Амур;

село Крестовоздвиженка, река Уртуйка;

село Тамбовка, озеро Лесное, территория лагеря «Прометей»;

поселок Бурея, река Бурея;

город Райчихинск, на озере Ремзаводское, в районе улицы Литейной;

город Тында, на реке Тында;

город Сковородино, «Плотина»;

город Зея, на реке Зее, в районе переулка Угольный;

город Зея, купель на территории прихода православный приход храма в честь Святителя Николая;

Шимановский район, Петрушинская дамба, «Белава»;

город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;

город Сковородино, прорубь, плотина ГТС;

село Овсянка, Зейский район, река Зея. Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что вода из иордани, а также из родников не предназначена для питья.

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#праздники #религия

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Александр Авдеев