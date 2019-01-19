Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1
Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало отбор и лабораторные исследования воды в крещенских купелях. Оказалось, что в Благовещенске в купелях на реке Амур (переулок Святителя Иннокентия, 1) и на реке Зее (улица Амурская, 1) качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.
При этом, сообщает пресс-служба ведомства, соответствует гигиеническим нормативам вода в следующих купелях:
- село Белогорье, комплекс «Животворящий источник»;
- село Константиновка, река Амур;
- село Крестовоздвиженка, река Уртуйка;
- село Тамбовка, озеро Лесное, территория лагеря «Прометей»;
- поселок Бурея, река Бурея;
- город Райчихинск, на озере Ремзаводское, в районе улицы Литейной;
- город Тында, на реке Тында;
- город Сковородино, «Плотина»;
- город Зея, на реке Зее, в районе переулка Угольный;
- город Зея, купель на территории прихода православный приход храма в честь Святителя Николая;
- Шимановский район, Петрушинская дамба, «Белава»;
- город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
- город Сковородино, прорубь, плотина ГТС;
- село Овсянка, Зейский район, река Зея.
Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что вода из иордани, а также из родников не предназначена для питья.
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