Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:54 6

Благовещенцы окунулись в ледяную воду на Крещение (фото)

Благовещенцы окунулись в ледяную воду на Крещение (фото)

В ночь на 19 января жители Благовещенска отправились в район дома № 1 по улице Амурской, чтобы окунуться в ледяную воду на Крещение. Вместе с горожанами там побывал фотограф Амур.инфо.

Желающих приобщиться к крещенским купаниям оказалось много. В основном в воду шла молодежь, были и дети в сопровождении взрослых. За безопасностью горожан бдительно следили сотрудники МЧС.

К услугам благовещенцев были две палатки – мужская и женская, где люди могли переодеться и согреться.

«Все прошло традиционно. Самое главное, что в этом году мы сделали весь городок поближе, сделаны удобные сходни. Люди по льду не ходят, везде деревянные настилы. Было подготовлено несколько прорубей, но людей было немного - поменьше, чем в прошлые годы. Запомнилось то, что люди приходили в основном уже подготовленные. Все прошло культурно, без каких-либо происшествий», – сказал ИА «Амур.инфо» председатель амурской федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Он отметил, что в организации мероприятия очень помогла администрация Благовещенска. «Мы бы своими силами такой уровень не обеспечили», – сказал Александр Брылин.

Крещенские купания в Благовещенске продолжатся всю субботу. Ранее рекомендации амурчанам, празднующим Крещение, дал Роспотребнадзор. В частности – купаться следует в специально оборудованных прорубях у берега. Также советы жителям области дали амурские «моржи».

Расписание крещенских мероприятий опубликовано на сайте Амур.инфо.

Просмотров всего: 718

#праздники #религия

распечатать

Фотогалерея
+14

Общество

Роспотребнадзор не одобрил качество воды в Благовещенске на Амурской, 1
Общество 5

В Благовещенске проверили проруби для крещенских купаний
Общество 5

Подвоз освященной воды в Благовещенске организует «Амурводоканал»
Общество 2

Не заглатывайте воду: Роспотребнадзор дает советы амурчанам, празднующим Крещение
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сколько людей пришло?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    почему нет фотки Орлова?

  • Витком

    Витком
    55 минут назад

    Ну Орлов то не Кожемяка,тот любитель попиариться

  • Витком

    Витком
    54 минуты назад

    Ну Орлов то не Кожемяка,тот любитель попиариться

  • inoy

    inoy
    38 минут назад

    КАА на хоккей приехал а в белогорьевскую вип купель не нырнул, наверное еще не грешен))

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    Братеевпочему нет фотки Орлова?


    человек головой думает

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь