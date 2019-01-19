Благовещенцы окунулись в ледяную воду на Крещение (фото)

В ночь на 19 января жители Благовещенска отправились в район дома № 1 по улице Амурской, чтобы окунуться в ледяную воду на Крещение. Вместе с горожанами там побывал фотограф Амур.инфо.

Желающих приобщиться к крещенским купаниям оказалось много. В основном в воду шла молодежь, были и дети в сопровождении взрослых. За безопасностью горожан бдительно следили сотрудники МЧС.

К услугам благовещенцев были две палатки – мужская и женская, где люди могли переодеться и согреться.

«Все прошло традиционно. Самое главное, что в этом году мы сделали весь городок поближе, сделаны удобные сходни. Люди по льду не ходят, везде деревянные настилы. Было подготовлено несколько прорубей, но людей было немного - поменьше, чем в прошлые годы. Запомнилось то, что люди приходили в основном уже подготовленные. Все прошло культурно, без каких-либо происшествий», – сказал ИА «Амур.инфо» председатель амурской федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Он отметил, что в организации мероприятия очень помогла администрация Благовещенска. «Мы бы своими силами такой уровень не обеспечили», – сказал Александр Брылин.

Крещенские купания в Благовещенске продолжатся всю субботу. Ранее рекомендации амурчанам, празднующим Крещение, дал Роспотребнадзор. В частности – купаться следует в специально оборудованных прорубях у берега. Также советы жителям области дали амурские «моржи».

Расписание крещенских мероприятий опубликовано на сайте Амур.инфо.