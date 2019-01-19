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19января
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сегодня, 07:53 0

«Итоги недели»: жуткий собачий приют и «русский» китаец

«Итоги недели»: жуткий собачий приют и «русский» китаец
Фото: www.amur.info

Самые свежие новостные итоги уходящей недели на этот раз подвел известный ведущий Макс Радман. Начал он рассказ о топовых новостях с жуткой истории о собачьем приюте в селе Чигири «Дружок», где нашли 47 трупов животных, а еще живые находились в ужасных условиях.

«Там на муниципальные деньги содержались безнадзорные собаки. Только в прошлом году приюту из областного и городского бюджетов выделили больше двух миллионов рублей. Хотя на деятельность этого приюта уже который год жалуются волонтеры. Судя по кадрам видео, собак не кормили, за ними не убирали, их не выгуливали. При этом месяц назад мэрия во время проверки приюта этого не заметила», – рассказал ведущий.

Еще одна жутковатая история – в морге ожила женщина. Увы, ненадолго. Это произошло в Белогорска с жительницей близлежащего села Васильевка.

Следующая тема: в Благовещенской городской больнице решили сократить медсестер. Руководство решило, что в УЗИ-кабинетах смогут трудиться просто операторы без медицинского образования, которые будут работать без льгот, полагающихся медработникам.

Рассказал Макс Радман и о позитивных новостях: губернатор предложил уменьшить транспортный налог в Амурской области – один из самых высоких в стране. Замыкает топ новостей недели еще одна позитивная история: «русский» китаец стал звездой китайского интернета.

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#СМИ

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