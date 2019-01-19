«Итоги недели»: жуткий собачий приют и «русский» китаец

«Там на муниципальные деньги содержались безнадзорные собаки. Только в прошлом году приюту из областного и городского бюджетов выделили больше двух миллионов рублей. Хотя на деятельность этого приюта уже который год жалуются волонтеры. Судя по кадрам видео, собак не кормили, за ними не убирали, их не выгуливали. При этом месяц назад мэрия во время проверки приюта этого не заметила», – рассказал ведущий.

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