Гороскоп на 19 января: Рыб ждут перемены, Стрельцы примут решение

Восход Солнца: 08:20

Заход Солнца: 17:00

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодняшний день пройдет спокойно и без сюрпризов. Однако вечером возможны перемены в сфере любовных взаимоотношений.

Телец. Будет возможность решить какие-то проблемы, возникшие раньше. Остаются в прошлом профессиональные разногласия, у вас появляются новые союзники, при поддержке которых можно многого добиться и изменить жизнь к лучшему.

Близнецы. Если Близнецам не удастся самим справиться со своими проблемами, не бойтесь обратиться за помощью к своим близким, они смогут помочь не только поддержкой, но и полезным советом, особенно если вы его попросите у родственников старшего поколения.

Рак. Сегодня кто- то будет пытаться Вас принизить и оскорбить. Главное, найти надежных партнеров и соратников.

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Лев. В этот день нужно более свободно общаться со всеми, с кем вы встретитесь на жизненном пути. Не бойтесь высказывать свои мысли, давать отпор и рекламировать свои таланты.

Дева. Звезды покровительствуют изобретателям, ученым, религиозным деятелям, но немногие встретят понимание и поддержку со стороны близких.

Весы. Сегодня тот день, когда звезды рекомендуют Вам отдохнуть и выдохнуть. Забудьте про все дела – они подождут. Вечер обещает быть веселым и запоминающимся на длительное время

Скорпион. Возьмите на себя ответственность за то, что происходит сейчас в ваших отношениях с близким человеком. А это значит, что сегодня вы ни в коем случае не должны критиковать его действия и высказывать претензии по любому поводу.

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Стрелец. Принимая решение о расставании с человеком, которому вы посвятили определенный период своей жизни, подумайте, стоит ли именно сегодня делать столь ответственный шаг.

Козерог. Сегодняшняя встреча с друзьями или близкими родственниками зарядит Вас силой и энергией на всю следующую рабочую неделю. Но будьте осторожны с деньгами. Сегодняшний день для Вас несет финансовые потери.

Водолей. Очень беспокойный день. Помните: если вы хотите достичь успеха, действовать нужно быстро. Времени на размышления у вас совсем мало.

Рыбы. Вероятные перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут быть как положительными, так и отрицательными. Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от деловой активности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев