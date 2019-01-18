Сотни людей на Change.org требуют наказать виновных в гибели собак в амурском приюте

Как сообщало ИА «Амур.инфо», несколько дней назад амурчане на территории собачьего приюта «Дружок» обнаружили голодных собак в запущенном состоянии, а также десятки собачьих трупов. Прокурорская проверка показала, что мертвые собаки были «муниципальными» – их отлавливали по контракту на выделенные из городского бюджета деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На событие откликнулись многие люди, они вызвались помочь животным. Благовещенский журналист и ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию против живодерства. О трагедии в амурском собачьем приюте написал в Инстаграме актер Данила Козловский.

Авторы петиции на Change.org напоминают, что в конце 2018 года в силу вступил закон об ответственном отношении к животным.

«Необходимо призвать виновных в этом зверстве к ответственности хотя бы для того, чтобы подобные зверства больше не повторялись, беззащитные животные не должны страдать от того, что кто-то в очередной раз хочет набить свои карманы деньгами!» – написано в петиции.