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18 января 2019, 22:13 11

Сотни людей на Change.org требуют наказать виновных в гибели собак в амурском приюте

Сотни людей на Change.org требуют наказать виновных в гибели собак в амурском приюте

Несколько часов назад на глобальной интернет-платформе Change.org появилась петиция, посвященная приюту для животных «Дружок», расположенному в селе Чигири. Ее авторы требуют призвать к ответственности виновных в жестоком обращении с животными. За пять часов ее подписали более пятисот человек.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», несколько дней назад амурчане на территории собачьего приюта «Дружок» обнаружили голодных собак в запущенном состоянии, а также десятки собачьих трупов. Прокурорская проверка показала, что мертвые собаки были «муниципальными» – их отлавливали по контракту на выделенные из городского бюджета деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На событие откликнулись многие люди, они вызвались помочь животным. Благовещенский журналист и ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию против живодерства. О трагедии в амурском собачьем приюте написал в Инстаграме актер Данила Козловский.

Авторы петиции на Change.org напоминают, что в конце 2018 года в силу вступил закон об ответственном отношении к животным.

«Необходимо призвать виновных в этом зверстве к ответственности хотя бы для того, чтобы подобные зверства больше не повторялись, беззащитные животные не должны страдать от того, что кто-то в очередной раз хочет набить свои карманы деньгами!» – написано в петиции.

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#интернет #собачий Освенцим

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Благовещенский журналист призывает наказать виновных в жестоком обращении с собаками
Комментарии
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  • Стриж72

    Стриж72
    3 часа назад

    Адвокаты дорогие нынче...

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад



    "...Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На событие откликнулись многие люди, они вызвались помочь животным. Благовещенский журналист и ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию против живодерства. О трагедии в амурском собачьем приюте написал в Инстаграме актер Данила Козловский..."



    Кака така трагедия? Даже если всех собак Благовещенска перетравить-перестрелять, все равно, это не будет трагедией. У слова, трагедия, есть свое значение, смысл и определение в которых о собаках и близко речи нету.

    А вот этот случай - лишнее подтверждение тому, что надо бесхозных собак сразу же усыплять или уничтожать иным способом. Вот это будет правильное, грамотное решение вопроса.

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Вы с вашими петициями на change.org можете в туалет сходить, их всё-равно никто не читает и толку от них - ноль.

    Вот публикация среди известных людей - это работает.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Belka_89

    Вот публикация среди известных людей - это работает.



    Известные люди Путин, Меркель, Трамп..?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Belka_89

    Вы с вашими петициями на change.org можете в туалет сходить, их всё-равно никто не читает и толку от них - ноль. Вот публикация среди известных людей - это работает.



    Дайте же нам, неразумным, ссылку, а то Ваш совет напоминает анекдот про Красную площадь. Насчёт никто не читает, уже 1 679 людей подписали.

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Да и ЯМЩИКА если в утиль, то тоже никакой трагедии, все равно пережиток прошлого. Отряд не заметит потери бойца.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    ямщик



    "...Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На событие откликнулись многие люди, они вызвались помочь животным. Благовещенский журналист и ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию против живодерства. О трагедии в амурском собачьем приюте написал в Инстаграме актер Данила Козловский..."



    Кака така трагедия? Даже если всех собак Благовещенска перетравить-перестрелять, все равно, это не будет трагедией. У слова, трагедия, есть свое значение, смысл и определение в которых о собаках и близко речи нету.

    А вот этот случай - лишнее подтверждение тому, что надо бесхозных собак сразу же усыплять или уничтожать иным способом. Вот это будет правильное, грамотное решение вопроса.



    Ай, йай, йяй, Плохо не знать новые статьи

    Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

    Статья 12. Запрещение пропаганды жестокого обращения с животными

    1. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с животными.

    2. Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет") и осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Статья 11. Защита животных от жестокого обращения

    1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.

    2. При обращении с животными не допускаются:

    1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль;

    2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных;

    3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;

    4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;

    5) организация и проведение боев животных;

    6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных;

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    ямщик


    "...Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». На событие откликнулись многие люди, они вызвались помочь животным. Благовещенский журналист и ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию против живодерства. О трагедии в амурском собачьем приюте написал в Инстаграме актер Данила Козловский..."



    Кака така трагедия? Даже если всех собак Благовещенска перетравить-перестрелять, все равно, это не будет трагедией. У слова, трагедия, есть свое значение, смысл и определение в которых о собаках и близко речи нету.

    А вот этот случай - лишнее подтверждение тому, что надо бесхозных собак сразу же усыплять или уничтожать иным способом. Вот это будет правильное, грамотное решение вопроса.


    А вы кто такой, чтобы федеральные законы менять?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    проголосовала, 1537-я

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