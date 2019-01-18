Бюджет Белогорска показал самый высокий рост за 10 лет

Впервые за 10 лет темпы роста бюджета Белогорска достигли наивысшего показателя. По итогам 2018 года доход местного бюджета составил 1,6 миллиарда рублей. Из них почти 655 миллионов – это собственные доходы.

К такому выводу пришли специалисты финансового управления администрации Белогорска, подведя итоги 2018 года и проанализировав поступления собственных доходов в местный бюджет в разрезе последних 10 лет.

«Проанализировано более 20 показателей, в том числе норматив отчислений от НДФЛ. Налог, как известно, является основной долей собственных доходов города, – говорит начальник финуправления Лариса Синько. – К примеру, в 2009 году доводимый муниципалитету норматив отчислений по НДФЛ был 40 %, то к 2018 году он уменьшился почти в два раза до 23 %. Однако даже при таких условиях, в перерасчете к действующему нормативу, поступление НДФЛ в местный бюджет выросло в 2 раза. Так, если в 2009 году они составляли 168 миллионов рублей, то к 2018 году налог на доходы физлиц вырос до 345,4 миллиона рублей. В целом, процент исполнения как всех доходов местного бюджета, так и собственных также стал самым высоким за последнее десятилетие. В первом случае показатель составил 101,5 %, во втором – 104 %.

По итогам 2018 год, в сравнении с предыдущим периодом, прирост собственных доходов бюджета составил 25,2 миллиона рублей, или 105,2 %. Отмечается увеличение не только налоговых доходов, но и неналоговых. Достичь этого удалось благодаря межведомственному взаимодействию администрации города, налоговой инспекции, комитета имущественных отношений, финансового управления при комплексном принятии мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, считают специалисты.

«Белогорск продолжит работу по мобилизации доходной части бюджета. При этом все равно считаем, что существующие межбюджетные отношения несправедливы, и их необходимо совершенствовать, – говорит глава города Станислав Мелюков. – Только представьте, сколько в Белогорске оставалось средств на развитие, если бы НДФЛ остался на уровне 40 %, как в 2009 году. Это 600 миллиона рублей, практически все собственные доходы города за 2018 год. Однако даже при условиях наращивания налогооблагаемой базы, доходов, получаемых от использования муниципального имущества, создания условий для развития ТОР, увеличения количества рабочих мест, принятия мер по легализации зарплат, но и одновременном сокращении нормативов, Белогорск показывает хороший результат».

В целом по итогам 2018 года доход местного бюджета составил 1,6 миллиарда рублей. Из них почти 655 миллионов рублей – это собственные доходы. Всего за 10 лет муниципалитет обеспечил поступление в местный бюджет более 6 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, которые направлены на обеспечение первоочередных защищенных статей бюджета (заработная плата, коммунальные платежи), а также развитие городского округа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.