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18января
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Бюджет Белогорска показал самый высокий рост за 10 лет

Бюджет Белогорска показал самый высокий рост за 10 лет
Фото: www.amur.info

Впервые за 10 лет темпы роста бюджета Белогорска достигли наивысшего показателя. По итогам 2018 года доход местного бюджета составил 1,6 миллиарда рублей. Из них почти 655 миллионов – это собственные доходы.

К такому выводу пришли специалисты финансового управления администрации Белогорска, подведя итоги 2018 года и проанализировав поступления собственных доходов в местный бюджет в разрезе последних 10 лет.

«Проанализировано более 20 показателей, в том числе норматив отчислений от НДФЛ. Налог, как известно, является основной долей собственных доходов города, – говорит начальник финуправления Лариса Синько. – К примеру, в 2009 году доводимый муниципалитету норматив отчислений по НДФЛ был 40 %, то к 2018 году он уменьшился почти в два раза до 23 %. Однако даже при таких условиях, в перерасчете к действующему нормативу, поступление НДФЛ в местный бюджет выросло в 2 раза. Так, если в 2009 году они составляли 168 миллионов рублей, то к 2018 году налог на доходы физлиц вырос до 345,4 миллиона рублей. В целом, процент исполнения как всех доходов местного бюджета, так и собственных также стал самым высоким за последнее десятилетие. В первом случае показатель составил 101,5 %, во втором – 104 %.

По итогам 2018 год, в сравнении с предыдущим периодом, прирост собственных доходов бюджета составил 25,2 миллиона рублей, или 105,2 %. Отмечается увеличение не только налоговых доходов, но и неналоговых. Достичь этого удалось благодаря межведомственному взаимодействию администрации города, налоговой инспекции, комитета имущественных отношений, финансового управления при комплексном принятии мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, считают специалисты.

«Белогорск продолжит работу по мобилизации доходной части бюджета. При этом все равно считаем, что существующие межбюджетные отношения несправедливы, и их необходимо совершенствовать, – говорит глава города Станислав Мелюков. – Только представьте, сколько в Белогорске оставалось средств на развитие, если бы НДФЛ остался на уровне 40 %, как в 2009 году. Это 600 миллиона рублей, практически все собственные доходы города за 2018 год. Однако даже при условиях наращивания налогооблагаемой базы, доходов, получаемых от использования муниципального имущества, создания условий для развития ТОР, увеличения количества рабочих мест, принятия мер по легализации зарплат, но и одновременном сокращении нормативов, Белогорск показывает хороший результат».

В целом по итогам 2018 года доход местного бюджета составил 1,6 миллиарда рублей. Из них почти 655 миллионов рублей – это собственные доходы. Всего за 10 лет муниципалитет обеспечил поступление в местный бюджет более 6 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, которые направлены на обеспечение первоочередных защищенных статей бюджета (заработная плата, коммунальные платежи), а также развитие городского округа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    чё расходов много?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    О как, город президентского внимания - Свободный, а тащит Белогорск )) Все-таки Мелюкову респект)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Куда тащит, из карманов жителей?

    Значит шикарно живёт администрация. Из областного ни корпейки не выделять на нужды.

    А пострадают как всегда простые граждане.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    vertex

    Куда тащит, из карманов жителей?



    Вы из Белогорска?

  • starco

    starco
    1 час назад

    КриптоаналитикО как, город президентского внимания - Свободный, а тащит Белогорск )) Все-таки Мелюкову респект)


    Белогорск тащит 10 лет. Свободный стал городом президентского внимания два года назад. Мелюкову, безусловно, респект и уважуха, без иронии. Но мы постараемся недолго быть в догоняющих :)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А в городе президентского внимания даже крышек нет на люках подземных коммуникаций, гнилые доски сбитые.

  • starco

    starco
    1 час назад

    vertexКуда тащит, из карманов жителей?

    Значит шикарно живёт администрация. Из областного ни корпейки не выделять на нужды.

    А пострадают как всегда простые граждане.


    Сколько у вас украли, уважаемый? Подробно, для суда, расскажите

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    starco

    Криптоаналитик

    О как, город президентского внимания - Свободный, а тащит Белогорск )) Все-таки Мелюкову респект)



    Белогорск тащит 10 лет. Свободный стал городом президентского внимания два года назад. Мелюкову, безусловно, респект и уважуха, без иронии. Но мы постараемся недолго быть в догоняющих :)))


    Я только рад за вас буду) Без иронии)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Криптоаналитик

    vertex

    Куда тащит, из карманов жителей?



    Вы из Белогорска?



    У меня там родственники живут, и собираются уезжать в благодатные края с меньшими поборами.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    starco

    vertex

    Куда тащит, из карманов жителей?

    Значит шикарно живёт администрация. Из областного ни корпейки не выделять на нужды.

    А пострадают как всегда простые граждане.



    Сколько у вас украли, уважаемый? Подробно, для суда, расскажите


    Тарифы и услуги жкх поменьше сделайте, у меня зарплата не прокурорская.

  • starco

    starco
    1 час назад

    vertexА в городе президентского внимания даже крышек нет на люках подземных коммуникаций, гнилые доски сбитые.


    Есть такое. И ? Город 25 лет рост "вниз", потеряв 25 тысяч населения и всю промышленность. И что, за пару лет нагнать эту пропасть ?

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    Или на данной ветки только работники при администрациях допускаются для комментариев?

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    starco

    vertex

    А в городе президентского внимания даже крышек нет на люках подземных коммуникаций, гнилые доски сбитые.



    Есть такое. И ? Город 25 лет рост "вниз", потеряв 25 тысяч населения и всю промышленность. И что, за пару лет нагнать эту пропасть ?


    Да хотя бы на ВРЗ крышки поставьте, можете не металлические, чтобы не спёрли.

  • starco

    starco
    58 минут назад

    vertex
    starco

    vertex

    Куда тащит, из карманов жителей?

    Значит шикарно живёт администрация. Из областного ни корпейки не выделять на нужды.

    А пострадают как всегда простые граждане.



    Сколько у вас украли, уважаемый? Подробно, для суда, расскажите


    Тарифы и услуги жкх поменьше сделайте, у меня зарплата не прокурорская.


    А что вы с темы съехали сразу? Сколько у вас из кармана вытащили, вы же точно подсчитали?

  • starco

    starco
    57 минут назад

    vertex
    starco

    vertex

    А в городе президентского внимания даже крышек нет на люках подземных коммуникаций, гнилые доски сбитые.



    Есть такое. И ? Город 25 лет рост "вниз", потеряв 25 тысяч населения и всю промышленность. И что, за пару лет нагнать эту пропасть ?


    Да хотя бы на ВРЗ крышки поставьте.


    Я в центре Свободног знаю места с деревянными крышками. И ? Это будет показатель роста города президентского внимания, по вашему?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    57 минут назад

    vertex

    Или на данной ветки только работники при администрациях допускаются для комментариев?



    Вообще-то меня туда не взяли и в Свободный даже не взяли)

  • vertex

    vertex
    56 минут назад

    Точно считает Амурстат и то, в каких - то своих странных реалиях.

    Ну хоть работников узнал при администрациях.

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    starco

    vertex

    starco

    vertex

    А в городе президентского внимания даже крышек нет на люках подземных коммуникаций, гнилые доски сбитые.



    Есть такое. И ? Город 25 лет рост "вниз", потеряв 25 тысяч населения и всю промышленность. И что, за пару лет нагнать эту пропасть ?


    Да хотя бы на ВРЗ крышки поставьте.



    Я в центре Свободног знаю места с деревянными крышками. И ? Это будет показатель роста города президентского внимания, по вашему?


    А чего это показатель? Разгильдяйства в системе жкх? Или горожане спёрли дабы улучшить своё материальное состояние?

    А 25 лет застоя Свободного где вы застали?

  • starco

    starco
    47 минут назад

    vertex
    starco

    vertex

    starco

    vertex

    А в городе президентского внимания даже крышек нет на люках подземных коммуникаций, гнилые доски сбитые.



    Есть такое. И ? Город 25 лет рост "вниз", потеряв 25 тысяч населения и всю промышленность. И что, за пару лет нагнать эту пропасть ?


    Да хотя бы на ВРЗ крышки поставьте.



    Я в центре Свободног знаю места с деревянными крышками. И ? Это будет показатель роста города президентского внимания, по вашему?


    А чего это показатель? Разгильдяйства в системе жкх? Или горожане спёрли дабы улучшить своё материальное состояние?

    А 25 лет застоя Свободного где вы застали?


    Это показатель руководства городом за постсоветское время. Нет, не горожане спёрли, понятно же, что в этом лично поучаствовал Президент, город же президентского внимания. Логика у вас писец... Ну, а по поводу 25 лет - тут не застой был, а тупо падение.

  • vertex

    vertex
    46 минут назад

    Вы же жили в то время, и участвовали в падении получается?

  • starco

    starco
    42 минуты назад

    vertexВы же жили в то время, и участвовали в падении получается?


    Нет, не имел чести. Хотя впервые познакомился с городом ещё в 1988-м, - но постоянно поселился не так давно. Но Роберта Валентиновича и Юрия Павловича повидать успел.

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    Ну, тут уж кого выбрали, того выбрали.

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