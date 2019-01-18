Подрыв оползня на Бурее может привести к 3-метровой волне на водохранилище

Эти вопросы обсуждались на заседании КЧС, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2018 года в Хабаровском крае на реке Бурее в 120 километрах от Бурейской ГЭС сместился скальный грунт – примерно 34 миллиона кубометров. В результате было перекрыто русло реки. Возникший затор может стать причиной остановки Бурейской ГЭС и затопления сел на этой реке. В интернете писали о разных причинах возникновения оползня: от метеоритов до упавших ракет. Официально все эти версии не подтверждаются. На место происшествия прибыли военные, а также 11 вагонов взрывчатки.

«Расчистка будет проводиться путем подрывов, которые повлияют на целостность льда на Бурейском водохранилище ниже по течению от затора. Поэтому нам необходимо выработать комплекс мер по обеспечению безопасности граждан на период проведения взрывных работ. Особенно учитывая, что Бурейское водохранилище традиционно пользуется популярностью у населения: в выходные дни фиксируется выезд на ледовую поверхность до 50-60 машин, несмотря на существующие ограничения и запреты», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, после проведения подрыва завала, согласно наиболее неблагоприятному прогнозу, вода пойдет по поверхности льда, сформируется волна с высотой гребня до 3 метров у затора. Постепенно, по мере смещения ниже по течению, за счет растекания по ледовой поверхности водохранилища высота волны спадет до 1 метра. В результате в течение 12 часов будет затоплена вся поверхность водохранилища от затора до Бурейской ГЭС, что создаст прямую угрозу жизни и здоровью граждан, которые в этот период будут находиться на водохранилище. По предварительной информации, будет осуществлено несколько подрывов. Первый из них намечен на 22 января.

В связи с этим намечен целый комплекс мер по обеспечению безопасности граждан. Необходимо оповестить население, а также принять меры по ограничению выезда на поверхность Бурейского водохранилища. Уже установлены соответствующие аншлаги, увеличено количество патрулей.

«Для выявления граждан, находящихся на территории водохранилища, считаем наиболее оптимальным осуществлять в период с 18 по 21 января авиапатрулирование с привлечением самолета Амурской авиабазы. 21-22 января в Талакане перед началом взрывных работ будет находиться вертолет МИ-8 Амурской авиабазы для проведения контрольного облета и уточнения обстановки после проведения взрывных работ. Кроме того, для оказания помощи по эвакуации граждан с водохранилища в Талакан будут направлены 10 спасателей поисково-спасательного отряда», – рассказал Алексей Венглинский.