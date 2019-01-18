В Благовещенске проверили проруби для крещенских купаний

В Благовещенске начались крещенские купания. Проруби и иордань на реках Амур и Зея проверили представители городской администрации. Окунуться в ледяную воду можно будет на Амуре в районе переулка святителя Иннокентия, 1, и в Зее – в районе улицы Амурской, 1. Там уже установлены теплые палатки. За безопасностью следят спасатели, медики и полиция.

Заммэра Благовещенска Виталий Рудненок подготовку прорубей оценил на «отлично». И признался, что сам окунаться не будет.

«Не планирую. Никто меня не убедил в том, что это необходимо. Если кто-то убедит, нырну без проблем. Предпринимателям мы предложили организовать горячий чай для людей, но в основном люди лучше пусть с собой берут в термосах. Заставить предпринимателей мы все-таки не можем – это бизнес. Насколько он будет здесь рентабелен и оправдан, это большой вопрос».

Согреться можно будет не только чаем. Спасатели устанавливают палатки, где будут работать тепловые пушки. Амурские любители зимнего плавания приглашают всех, кто желает окунуться в ледяную воду. Но напоминают: делать это можно не всем. Окунаться не стоит детям и людям без опыта моржевания. Плачевно крещенские купания могут закончиться для людей с хроническими инфекционными заболеваниями и болезнями сердца и сосудов.

Еще одна рекомендация – не разогреваться с помощью алкоголя. Он удвоит стресс для организма от погружения в холодную воду.

«Пришли двое в нетрезвом состоянии, когда им предложили покинуть место купания, они, естественно, бурно начали возмущаться. Здесь находилась полиция, их сопроводили на берег. Более десяти лет проводятся эти купания, поэтому всё в штатном режиме: ко всем неожиданностям и нештатным ситуациям готовы», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

Всего в Амурской области обустроили 18 купелей. Везде будут дежурить спасатели, скорая и полиция.