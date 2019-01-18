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18января
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сегодня, 18:46 0

Две амурчанки наказаны за неуплату алиментов на своих детей

Две амурчанки наказаны за неуплату алиментов на своих детей
Фото: abakan-news.ru

От уплаты алиментов скрываются не только отцы, но и матери своих детей. Недавно в Амурской области административное наказание получили две амурские должницы. Сумма долга по алиментным обязательствам одной из неплательщиц превысила 800 тысяч рублей.

Женщина не платила алименты 12-летней дочери, находящейся в специализированном учреждении социального обслуживания. Должница не общается с ребенком уже девять лет.

В результате нескольких проверок ее имущественного положения было установлено, что у женщины отсутствует имущество и денежные средства, на которые возможно обратить взыскание. Однако судебный пристав обнаружил расчетный счет на ее имя в одном из кредитных учреждений Амурской области и наложил на него арест. Кроме того, судебный пристав установил, что должница трудоустроилась, и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту ее работы. В результате в пользу ребенка начали поступать ежемесячные алиментные платежи.

После ареста расчетного счета неплательщица явилась в отдел судебных приставов, где в отношении нее составили административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей». После этого должницу доставили в суд, где ей назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Еще одна должница за неуплату алиментов была оштрафована на 20 тысяч рублей.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области продолжает работу горячая линия по вопросам взыскания алиментных платежей. Позвонив на номер 8 (4162) 52-12-05, амурчане могут обратиться по вопросам контроля и надзора в области исполнения судебных решений и актов о взыскании алиментных платежей, а также сообщить о бездействии судебных приставов-исполнителей в рамках указанной категории исполнительных производств, сообщает пресс-служба областного УФССП.

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#дети #происшествия

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