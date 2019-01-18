Международный мост через Амур введут в эксплуатацию в 2020 году

Международный мост через Амур закончат строить в декабре 2019 года, а весной 2020 года его сдадут в эксплуатацию. Одновременно должны достроить пункт пропуска. Проверить, как идут дела на стройке, прибыли министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и руководитель федерального Росгранстроя.

Прозвучало, что для синхронизации ввода в эксплуатацию моста через Амур и пункта пропуска было принято решение создания временного пункта пропуска. Решение озвучил представитель Росгранстроя в ходе совещания под руководством министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова на стройплощадке международного сооружения.

В сопровождении главы региона Василия Орлова министр посетил площадку строительства будущего пункта пропуска, оценил ход работ по надвижке пролетных конструкций моста через Амур. Здесь же прошло рабочее совещание, на котором с представителями профильных федеральных структур был рассмотрен вариант строительства временного и основного пунктов пропуска.

«Идет большая международная стройка. Строительно-монтажные работы на объекте идут в графике. Еженедельно мы получаем доклады. Цель – построить мост и запустить его в эксплуатацию. Нужно сделать все виды работ – построить пункт пропуска, вспомогательные сооружения, склад временного хранения и обеспечить работу всех государственных контролирующих органов, таких как таможенная, пограничная службы, фитосанитарный контроль и Роспотребнадзор», – сказал министр.

На строительство постоянного пункта пропуска, отвечающего современным требованиям, нужен не один месяц работы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Возможно, на это уйдет больше года. Он будет расположен в 2,5 километрах от границы.

«В рамках поручения президента было принято решение и даны указания соответствующим службам – открыть финансирование в текущем году на строительство постоянного пункта пропуска. Для того чтобы это сделать современно и качественно, нужно учесть все мнения и пожелания, нужно время. Росгранстрой принято решение, и я считаю, что оно правильное, – работать параллельно по двум направлениям – основному и временному пункту пропуска, который обеспечит прохождение грузового автомобильного транспорта. Для решения данной задачи здесь, на месте, вместе с нами работают представители всех заинтересованных федеральных структур. На пункт пропуска выделено более 1,6 миллиарда рублей, определена площадка под строительство. Наша задача сейчас – всем четко и слаженно отработать на выполнение главной задачи», – отметил Козлов.

По словам губернатора региона Василия Орлова, при строительстве временного пункта пропуска будет учтен опыт строительства временного пункта пропуска на полуострове Крым.

«Модульные конструкции, использованные при создании временного пункта, будут перемещены на другие объекты Росгранстроя после того, как будет введен постоянный пункт пропуска. Президент поставил задачу по синхронизации двух объектов – моста и пункта пропуска. Большое количество вопросов необходимо согласовать разным структурам. Этому и было посвящено совещание сегодня. Ранее мы неоднократно собирались в Москве, эту тему курирует полномочный представитель президента Юрий Петрович Трутнев. Он дал поручение Минвостоку организовать данное совещание здесь, на площадке, за что мы благодарны и Юрию Петровичу, и министру. Перед всеми нами стоит задача полноценно сдать этот объект. По плану, мост через Амур будет возведен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020. Постоянный пункт пропуска планируется запустить летом 2020 года»,– сказал Василий Орлов.

В настоящее время выполнены работы по возведению четырех опор моста через Амур из пяти. Выполнены две стадии надвижки пролетного строения от опоры № 10 до опоры № 7. Ведутся работы по сборке пролетного строения третей стадии и устройству временных опор. Ведется подготовка к стыковке пролетного строения российской и китайской частей, которая намечена на март 2019 года. К моменту ввода в эксплуатацию моста весной 2020 года должны быть готовы и 11 километров подъездных путей, которые включают мост через протоку Каникурганскую и три транспортные развязки.