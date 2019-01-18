Юные благовещенские артисты «Театр+» собираются на «Театральные подмостки»

Юные артисты из Благовещенска покажут фрагмент спектакля по сказкам Корнея Чуковского. Сейчас идут напряженные репетиции. «Небылицы Чуковского» – это уже хит творческой студии «Театр+». Когда-то спектакль придумали для проекта «Литературная среда» но, к счастью для зрителей и артистов, он востребован уже два года и продолжает смотреться с не меньшим интересом. Именно с этой постановкой ребята взяли гран-при фестиваля «Азбука театра» и стали серебряными призерами Дельфийских игр. Теперь несколько фрагментов увидят во всероссийском детском центре «Океан» на фестивале «Театральные подмостки». Для артистов эта поездка – и награда за труд, и очередные гастроли.

«Всегда, когда уезжаешь за пределы Благовещенска, чувствуешь, что это гастроли», – признается учащийся творческой студии «Театр+» детской областной филармонии Матвей Галутво. «Мне кажется, там не будут строго оценивать, мы же дети. Хотя я знаю, что будет жюри, что будет кто-то из Москвы. Но даже если мы ничего не займем – это все эмоции, это же поездка в "Океан!"» – делится соученица Матвея Дарья Мельникова.

За два года существования в этом спектакле юные актеры успели немного повзрослеть и даже выросли из костюмов. Кажется, что сейчас они играют его так, как старшие дети могли бы рассказывать сказку своим младшим братьям и сестрам. И молодой педагог Эльвира Ахмедова, которая только в этом году пришла в коллектив, вносит свое видение известной сказки. «Я видела этот спектакль на фестивале, к которому он и готовился. Увидеть его снова было очень большой радостью и тем более, когда мне позволили над ним поработать как режиссеру, – это большая честь. И большая ответственность. Дети сейчас в другом возрасте, и проживание в спектакле очень важно. Оно должно быть, как у взрослого человека, и мы сейчас над этими мелкими, но важными частями будем работать», – говорит педагог творческой студии «Театр+» детской областной филармонии Эльвира Ахмедова.

Репетиции спектакля начались сразу же после зимних каникул. А до этого буквально всю заключительную неделю уже прошлого года практически весь состав театра работал по два елочных представления в день – завидная работоспособность даже для взрослых артистов. Так что поездка в «Океан» – награда заслуженная. Театральные подмостки ждут своих артистов.