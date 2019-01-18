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Три района Приамурья получили новые машины скорой помощи на базе УАЗа

Три района Приамурья получили новые машины скорой помощи на базе УАЗа
Фото: amurobl.ru

В пятницу, 18 января, больницы Серышевского и Зейского районов, а также поликлиника Благовещенского района получили новую технику – три автомобиля на базе УАЗ, укомплектованные для бригад «скорой помощи». Машины уже отправились в территории «приписки».

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин вручил ключи главным врачам лечебных учреждений Серышевского, Зейского и Благовещенского районов.

«Специально подгадал дату командировки в Благовещенск, чтобы лично принять автомобиль. Нам новый автотранспорт очень нужен – район огромный, климат суровый, это, конечно же, отражается на эксплуатации техники. Хотя мы стараемся ее беречь», – заметил главный врач Зейской больницы имени Смирнова Игорь Хомитов.

Автомобили отечественного производства с приводом на все колеса незаменимы для использования в сельской местности. Они обладают повышенной проходимостью в условиях бездорожья, что позволяет обеспечить своевременное оказание медицинской помощи, независимо от наличия и состояния подъездных путей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    У министра забот больше нет, как ключи от машин вручать . Что же за событие такое важное произошло ?

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