Три района Приамурья получили новые машины скорой помощи на базе УАЗа

В пятницу, 18 января, больницы Серышевского и Зейского районов, а также поликлиника Благовещенского района получили новую технику – три автомобиля на базе УАЗ, укомплектованные для бригад «скорой помощи». Машины уже отправились в территории «приписки».

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин вручил ключи главным врачам лечебных учреждений Серышевского, Зейского и Благовещенского районов.

«Специально подгадал дату командировки в Благовещенск, чтобы лично принять автомобиль. Нам новый автотранспорт очень нужен – район огромный, климат суровый, это, конечно же, отражается на эксплуатации техники. Хотя мы стараемся ее беречь», – заметил главный врач Зейской больницы имени Смирнова Игорь Хомитов.

Автомобили отечественного производства с приводом на все колеса незаменимы для использования в сельской местности. Они обладают повышенной проходимостью в условиях бездорожья, что позволяет обеспечить своевременное оказание медицинской помощи, независимо от наличия и состояния подъездных путей, сообщает пресс-служба областного правительства.