Водителю автобуса, сбившего благовещенку, грозит лишение свободы

Уголовное дело в отношении водителя, мужчины 1968 года рождения, возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщает амурское управление МВД, 14 января в 21:20 в Благовещенске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девушки-пешехода и автобуса. По предварительной информации, амурчанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на нее совершил наезд маршрутный автобус.

Пострадавшая едва не лишилась стопы. Врачи сумели спасти ногу. О том, как произошел наезд, девушка рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо».

В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние водителю предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.