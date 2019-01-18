Водителю автобуса, сбившего благовещенку, грозит лишение свободы
В Благовещенске следователи полиции возбудили уголовное дело по ДТП с участием пешехода и маршрутного автобуса. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 января девушка, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, была сбита автобусом.
Уголовное дело в отношении водителя, мужчины 1968 года рождения, возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как сообщает амурское управление МВД, 14 января в 21:20 в Благовещенске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девушки-пешехода и автобуса. По предварительной информации, амурчанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на нее совершил наезд маршрутный автобус.
Пострадавшая едва не лишилась стопы. Врачи сумели спасти ногу. О том, как произошел наезд, девушка рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо».
В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние водителю предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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