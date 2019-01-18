Актер и режиссер Данила Козловский написал о «собачьем Освенциме» в Инстаграме

Информацию Данила сопроводил несколькими фотографиями, которые у себя на странице разместила одна из благовещенских волонтеров. В частности, он взял снимок, на котором из приюта вывозят целый грузовик собачьих трупов. Своих подписчиков Данила Козловский сразу предупредил, что фото не для слабонервных.

«Друзья, мне совсем не хочется публиковать подобную информацию, но и делать вид, что этого нет, тоже невозможно. На этой неделе стало известно о трагедии в Благовещенске, где в приюте "Дружок" от голода и жестокого обращения погибли десятки беззащитных собак — взрослых и совсем маленьких щенков. В голове не укладывается, что такое может происходить в современном мире — приют, который должен помогать оставшимся без хозяев животным, обрёк их на мучительную смерть. Наши друзья из благотворительного фонда уже обратились в администрацию Благовещенска с просьбой призвать к ответу руководителей приюта (директор этого концлагеря сейчас отдыхает в Таиланде). В декабре у нас, наконец, появился закон о защите животных, и жестокое обращение с питомцами не должно остаться безнаказанным. Нельзя замалчивать эту историю хотя бы потому, чтобы такое больше никогда не повторялось», – написал Козловский.

Девушка актера Ольга Зуева, российская актриса, модель и кинорежиссер, также разместила на своей странице информацию похожего содержания. Она уточнила, что фонд, который обратился в благовещенскую мэрию, принадлежит известному олигарху Олегу Дерипаске.

Несмотря на то, что обе публикации были опубликованы недавно, в общей сложности их поддержали уже более 12 тысяч человек.

Фото: instagram.com/danilakozlovsky/