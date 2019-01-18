На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34

Два истребителя Су-34 столкнулись в небе 18 января над акваторией Японского моря. Авария произошла примерно в 8 часов утра по московскому времени.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО» – цитирует сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России РИА-Новости.

Как сообщает ТАСС, проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается. Экипаж одного самолета катапультировался. Су-34 выполняли плановые полеты из​ аэродрома, расположенного в 17 километрах от Комсомольска-на-Амуре.

«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация», – пояснил источник ТАСС.