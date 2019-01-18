Амурский областной суд изменил наказание для алкодельцов из Белогорска

В Белогорске трое мужчин были осуждены за изготовление и продажу самодельного спиртного. Они получили условное наказание. Прокурор обжаловал решение. В результате суд заменил двоим осужденным условное лишение свободы принудительными работами, а третьему дал отсрочку до тех пор, пока не подрастет его ребенок.

Как установили в суде, с августа по ноябрь 2016 года осужденные по предварительному сговору хранили с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию общей стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей. Часть алкогольной продукции была приобретена подельниками у неустановленных лиц в Благовещенске, а другая часть изготовлена ими самостоятельно из спирта и воды. Грузовик с нелегальным алкоголем задержали на пути в Зею. Незаконный груз изъяли, подельниками занялись правоохранители, сообщает прокуратура Амурской области.

За совершенное преступление Белогорский городской суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от трех лет до трех лет шести месяцев со штрафом в размере от 20 до 100 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы суд постановил каждому считать условным с испытательными сроком. Государственный обвинитель не согласился с приговором суда, посчитав его чрезмерно мягким.

Амурский областной суд, рассмотрев представление прокуратуры области, признал его подлежащим удовлетворению и исключил из наказания указание о применении условного осуждения. При этом к одному из осужденных применена отсрочка отбывания наказания до достижения его малолетним ребенком 14-летнего возраста, двоим другим лишение свободы заменено принудительными работами, отбывание которых заключается в привлечении к труду в местах, определяемых органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы.