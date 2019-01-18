В Благовещенске 8-летнему мальчику неизвестные срезали челку

Во вторник, 15 января, восьмилетний ученик школы № 2 вышел после занятий из школы. На улице к нему подошли трое мальчиков немногим постарше. По словам мамы потерпевшего, они прижали его к стене здания, сняли шапку и отрезали челку.

Как пояснила женщина корреспонденту ИА «Амур.инфо», это случилось ранним вечером, сразу после уроков. «По камерам наблюдения в школе видно, что мой сын вышел из школы в 17:07. Нападение случилось буквально через несколько минут. Он не успел далеко отойти и находился напротив парковки, куда приезжают родители за учениками», – рассказала Светлана.

По ее словам, ребенок до сих пор пребывает в шоке, поэтому не всё смог описать достаточно подробно. Он пояснил, что нападавших было трое. Мальчик их не знает, но предполагает, что они из той же школы. Ребята примерно на полголовы выше него и незначительно старше. Из рассказа ребенка следует, что его прижали к стене дома. Двое держали за руки, а третий достал ножницы и сначала воткнул их в стену возле головы, после чего остриг челку.

«При этом они почти ничего не говорили, – рассказала Светлана. – Не объясняли, почему напали, почему срезали челку. Я предполагаю, что, может быть, они просто на спор это делали, и именно мой сын им под руку попал случайно. Обрезали под самый корень, когда мы пошли в парикмахерскую, там нам сказали, что ничего сделать не могут – только налысо постричь. У ребенка, конечно, стресс».

После происшествия мама потерпевшего пыталась сама разобраться в ситуации. Обратилась к учителям. Попытались по приметам, описанию одежды, портфелей найти нападавших, но сразу сделать это не удалось. Поэтому вечером в четверг, 17 января, женщина обратилась в полицию.

В полиции Благовещенска подтвердили, что заявление действительно поступило. Сейчас проводится проверка.

Семья мальчика просит людей помочь в поисках нападавших. Тех, кто может опознать обидчиков или имеет записи с места происшествия на авторегистраторе или внешней камере наблюдения, просят позвонить по телефону 8914-553-09-66.