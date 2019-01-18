Минтранс предложил добавить 5 миллиардов на льготные авиаперевозки для ДФО

Министерство транспорта РФ предлагает дополнительно выделить 5,2 миллиарда рублей на субсидирование льготных авиаперевозок для Дальнего Востока. В этом случае специальными тарифами смогут воспользоваться еще 785 тысяч пассажиров.

Средства, выделенные «Аэрофлоту» на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО, закончились через несколько дней после начала продаж. Бронирование билетов временно приостановили. «Аэрофлот» обратился в Министерство транспорта РФ и в Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование. Речь идет о сумме 5,2 миллиарда рублей.

Как сообщает «Российская газета», средства позволят дополнительно перевезти с Дальнего Востока и обратно в 2019 году на льготных условиях 785 тысяч пассажиров. Если деньги не выделят, то по программе субсидирования полетов будет перевезено 447 тысяч человек. Сейчас на нее заложены 2,8 миллиарда рублей.

В Благовещенске до приостановления продаж можно было приобрести льготные билеты на самолеты «Аэрофлота», с условием вылета из других дальневосточных городов, например, из Хабаровска.