Во Владивостоке мужчина уронил 100 тысяч рублей в креветки (видео)

Во Владивостоке молодой человек выронил в супермаркете пачку денег и, не заметив, ушел. Находка стала подарком другому покупателю, который видел, как выпали деньги, однако не стал сообщать хозяину о пропаже, а собрал деньги и забрал себе.

VL.ru сообщает, что случай произошел 16 января около 16:50. Молодой человек вместе с девушкой пришли в магазин, чтобы приобрести продукты. Когда пара прошла рассчитываться на кассу, мужчина расстегнул карман рюкзака, чтобы достать деньги, но в последний момент передумал и решил вернуться и поменять пачку с креветками

Покупатель стоял у холодильника, выбирал товар. Когда он потянулся за новой упаковкой креветок, из незастегнутого кармана рюкзака в контейнер с охлажденными продуктами выпало сразу несколько пачек денег. Мужчина в этот момент смотрел на упаковку с креветками и потери не заметил, после чего пошел обратно к кассе, оплатил товар и уехал из супермаркета.

Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи также отчетливо видно, что рядом с потерявшим деньги покупателем у морозильной установки стояла семья с ребенком, они видели, как у мужчины упали деньги. Семья не стала говорить владельцу о выпавших купюрах, а когда мужчина с креветками ушел, глава семейства собрал все деньги и ушел.

Позднее хозяин денег вернулся в супермаркет и обратился к охране. Мужчина посмотрел записи с видеокамер, которые также засняли, на какой машине уехал человек, забравший деньги. Точную сумму потерянных средств мужчина так и не назвал, однако, по его словам, там было более 100 тысяч рублей.