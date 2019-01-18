Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:03 0

Во Владивостоке мужчина уронил 100 тысяч рублей в креветки (видео)

Во Владивостоке мужчина уронил 100 тысяч рублей в креветки (видео)
Фото: Руслан Шамуков, ТАСC

Во Владивостоке молодой человек выронил в супермаркете пачку денег и, не заметив, ушел. Находка стала подарком другому покупателю, который видел, как выпали деньги, однако не стал сообщать хозяину о пропаже, а собрал деньги и забрал себе.

VL.ru сообщает, что случай произошел 16 января около 16:50. Молодой человек вместе с девушкой пришли в магазин, чтобы приобрести продукты. Когда пара прошла рассчитываться на кассу, мужчина расстегнул карман рюкзака, чтобы достать деньги, но в последний момент передумал и решил вернуться и поменять пачку с креветками

Покупатель стоял у холодильника, выбирал товар. Когда он потянулся за новой упаковкой креветок, из незастегнутого кармана рюкзака в контейнер с охлажденными продуктами выпало сразу несколько пачек денег. Мужчина в этот момент смотрел на упаковку с креветками и потери не заметил, после чего пошел обратно к кассе, оплатил товар и уехал из супермаркета.

Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи также отчетливо видно, что рядом с потерявшим деньги покупателем у морозильной установки стояла семья с ребенком, они видели, как у мужчины упали деньги. Семья не стала говорить владельцу о выпавших купюрах, а когда мужчина с креветками ушел, глава семейства собрал все деньги и ушел.

Позднее хозяин денег вернулся в супермаркет и обратился к охране. Мужчина посмотрел записи с видеокамер, которые также засняли, на какой машине уехал человек, забравший деньги. Точную сумму потерянных средств мужчина так и не назвал, однако, по его словам, там было более 100 тысяч рублей.

Просмотров всего: 684

#криминал #происшествия

распечатать


Общество

Актер и режиссер Данила Козловский написал о «собачьем Освенциме» в Инстаграме
Происшествия

На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34
Происшествия 1

В Благовещенске 8-летнему мальчику неизвестные срезали челку
Общество 7

Зоозащитники: на деньги, которые мэрия платит Золотареву, можно построить муниципальный приют
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь