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Подвоз освященной воды в Благовещенске организует «Амурводоканал»

Подвоз освященной воды в Благовещенске организует «Амурводоканал»
Фото: пресс-служба АКС

19 января, на Крещение, верующие амурчане отправятся к храмам, чтобы запастись святой водой. В Благовещенске это можно будет сделать, в частности, около храма Архангела Гавриила на улице Горького. Сюда направят автоцистерну филиала АО «АКС» «Амурводоканал».

«Мы на протяжении многих лет помогаем епархии с поставкой воды. В этом году также направим автомобиль. Думаю, как и в прошлые годы, водитель сделает не менее трех рейсов. В январе 2018 года горожане набрали около 12 тысяч литров освященной воды», – комментирует директор «Амурводоканала» Александр Чернавцев.

Пресс-служба АКС пишет, что машина вмещает 4 тысячи литров воды. За ее качество можно не беспокоиться, набор будет проводиться в одной из скважин Благовещенска. После того как вода будет освящена, ее сможет набрать любой желающий.

Водовозка 19 января простоит у монастыря на улице Горького, 133, с 10:30 до 20:00.

Расписание мероприятий на Крещение опубликовано на Амур.инфо. Там же указано около каких храмов и когда можно взять освященную воду.

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#праздники #религия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ))))) а сразу на водозаборе осветить и в оба крана??? Может тогда заживем???))

  • ay

    ay
    1 час назад

    норм.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    inoy

    ))))) а сразу на водозаборе осветить и в оба крана??? Может тогда заживем???))



    +++



    можно дальше пойти, сразу зейское и талаканское водохранилища освятить, так до следующего крещения хватит. угораздило же в январе креститься. Илья наверное был бы в шоке, если бы знал, что самые верующие последователи через тысячу лет после крещения будут вынуждены в самые крепкие морозы эту процедуру повторять.



  • Путник

    Путник
    46 минут назад

    inoy))))) а сразу на водозаборе осветить и в оба крана??? Может тогда заживем???))


    Просим !!! Петицию в народ!!!

    Штатную должность святителя в АКС !!!

    Освящение воды это что -услуга населению, но от кого?

  • Tуман

    Tуман
    35 минут назад

    Скоро в квитанциях ЖКХ появится строка "Освящение воды".

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