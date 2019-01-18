Подвоз освященной воды в Благовещенске организует «Амурводоканал»

Фото: пресс-служба АКС

19 января, на Крещение, верующие амурчане отправятся к храмам, чтобы запастись святой водой. В Благовещенске это можно будет сделать, в частности, около храма Архангела Гавриила на улице Горького. Сюда направят автоцистерну филиала АО «АКС» «Амурводоканал».

«Мы на протяжении многих лет помогаем епархии с поставкой воды. В этом году также направим автомобиль. Думаю, как и в прошлые годы, водитель сделает не менее трех рейсов. В январе 2018 года горожане набрали около 12 тысяч литров освященной воды», – комментирует директор «Амурводоканала» Александр Чернавцев.

Пресс-служба АКС пишет, что машина вмещает 4 тысячи литров воды. За ее качество можно не беспокоиться, набор будет проводиться в одной из скважин Благовещенска. После того как вода будет освящена, ее сможет набрать любой желающий.

Водовозка 19 января простоит у монастыря на улице Горького, 133, с 10:30 до 20:00.

Расписание мероприятий на Крещение опубликовано на Амур.инфо. Там же указано около каких храмов и когда можно взять освященную воду.