О том, как правильно выбирать моющее средство, рассказали в Роскачестве

Специалисты Роскачества опубликовали рекомендации о том, как правильно выбрать безопасное моющее средство. Идеального моющего средства в России нет.

При выборе средства для мытья посуды необходимо внимательно читать его состав. Вся бытовая химия делится на две подгруппы: органическая и неорганическая. Главный компонент многих неорганических средств – поверхностно-активные вещества (ПАВ). Такой компонент уменьшает поверхностное натяжение, за счет этого эффективно удаляются загрязнения.

В свою очередь ПАВ бывают анионные (А-ПАВ), неионогенные (Н-ПАВ) и катионные (К-ПАВ). Наиболее агрессивными и самыми дешевыми являются анионные, они больше пенятся, однако могут вызвать аллергию.

Н-ПАВ меньше пенятся, поэтому в состав средства вместе с ними добавляют А-ПАВ, но при этом они более безопасные. Основное их достоинство – благоприятное действие на кожу и биоразлагаемость. Использование же К-ПАВ в моющих средствах ограничено, поскольку они обладают невысокой моющей способностью, сообщает Regnum.