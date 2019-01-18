Зоозащитники: на деньги, которые мэрия платит Золотареву, можно построить муниципальный приют

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Зоозащитники в течение нескольких лет обращались в соответствующие органы, добиваясь запрета Золотареву заниматься отловом и содержанием животных. И это связано не только с тем, как предприниматель ведет свою деятельность, но и с тем, что земля, на которой стоит чигиринский приют, по закону должна проходить как личное подсобное хозяйство.

«Но самое интересное, он много лет занимается уже предпринимательской деятельностью, он получает прибыль, это бизнес. Вы знаете, что интересно: государственный инспектор управления Росреестра нам ответил, что, оказывается, земля для ведения личного подсобного хозяйства действительно выдается, и нарушения земельного законодательства не установлено. То есть действительно там стоят парники, там есть грядки, и никакой доходной части нет. (…) Подписано господином Гуляновым – это первый зам главы администрации Благовещенского района. Чтобы не быть голословной, я документ этот вам предоставляю, оригинал. Пусть с этим разбираются уполномоченные на то органы. (…) », – говорит Людмила Попова.

Зоозащитник напомнила: уже давно говорится о том, что хорошая идея регулирования численности безнадзорных животных на деле превратилась в бизнес, причем кровавый. Исходя из данных открытых источников, защитники животных подсчитали, что ежегодно Вячеслав Золотарев получал немалую сумму денег из городского бюджета. Они считают, что этих средств вполне хватило бы на создание нового приюта – муниципального.

«Должен быть муниципальный приют, то есть чисто социальный проект. Там не будет доходной части никакой. Но там будет зарплата у работников, и там появляются другие возможности, которые невозможны, когда идет бизнес. Бизнес на крови, как у господина Золотарева. Вот смотрите, остался вопрос: откуда деньги возьмет муниципалитет на эти приюты? По летнему контракту на содержание вольеров, согласно документу, на содержание пятидесяти собак выдается 83 тысячи ежемесячно. (…) Содержание вольеров: это электричество, это работник, это санитарная обработка территории, привезти воду и так далее. На пятьдесят собак – 83 тысячи ежемесячно. Мы там были. Там точно этих данных нет. А на питание по этим же документам – это из работы в управлении ЖКХ – ежемесячно на питание Золотареву выделяется 56 тысяч рублей на пятьдесят собак», – рассказала Людмила Попова.

В части питания зоозащитники также уверены, что не вся сумма, которую получал предприниматель, шла на еду животным.

«Я сама свидетель этого, подайте кто-нибудь на меня в суд, чиновники администрации, ну кто-нибудь подайте на меня в суд, что я на кого-то наговариваю. Так вот, несколько ведер помоев из областной больницы обходятся Золотареву в три-четыре тысячи максимум, плюс неоформленный работник без налога, плюс отсутствие налога за сам участок. Там же не ведется коммерческая деятельность. Дальше – скудное освещение единственным фонарем всей территории, плюс ГСМ на привоз помоев и воды. Ну, возможно, что Золотарев привозит бутилированную воду, а почему бы и нет. Вот, например, зам губернатора Нестеренко Александр Васильевич говорил, что начальник областного управления ветеринарии Самохвалов Сергей Владимирович сказал, что на каждую собаку – 21 тысяча 600 рублей на содержание в течение полугода. На каждую собаку. "Почему такая сумма?" – спросил Нестеренко. На что начальник управления ветеринарии ответил: "Вы знаете, сумма такая, потому что их кормят суповыми наборами". (…) Я видела скелетированных животных. Они, видимо, от суповых наборов такими стали», – горько шутит зоозащитник.

Ранее благовещенская мэрия сообщала, что в 2018 году на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных было израсходовано больше 2 миллионов рублей. Из них 934 тысячи – это областные деньги и 1 миллион 242 тысячи – городские деньги.

«Дайте эти два миллиона муниципальному приюту, и мы вам покажем, какие должны быть вольеры. Утепленные зимой, проветриваемые летом. Кстати, к слову, металлические вольеры, которые сейчас находятся у Золотарева, это чистая духовка в прямом смысле слова. В жару там более сорока градусов. Животное не проветривается абсолютно. Палящее солнце. Есть будка на песке, которая тоже накаляется. А зимой, соответственно, это холодильник», – говорит Людмила Попова.

И многие, в том числе зоозащитники, задаются вопросом, на что уходили полученные из бюджета деньги и каким образом в администрации проверяли расходование средств.

«По условиям контракта он получает деньги за отлов и содержание безнадзорных животных с последующим их пристройством заинтересованным лицам, потенциальным хозяевам. (…) Когда мы запрашивали в управлении ЖКХ – нельзя ли поинтересоваться хотя бы несколькими актами, по которым собак передавали по окончании контракта, нам сказали: "Мы не имеем права разглашать персональные данные". (…) Вообще-то, закон предусматривает, что они должны, и я как налогоплательщик как раз имею право. Но я так думаю, что просто нечего предоставить, именно поэтому такая отписка», – предполагает Людмила Гранитовна.

Поэтому зоозащитники говорят об острой необходимости создания муниципального приюта. Тем более что подобные примеры в других регионах уже есть. Деятельность этого приюта должны быть открытой.

«Это муниципальная земля. Это какие-то кадры. Допустим, работник, и не один. Если они со своей работой не справляются должным образом, значит, мы его увольняем, берем того, кто будет должным образом вести эту работу дальше. Опять же, смотрите, когда будет муниципальный приют, будет очень много желающих на добровольной основе просто приходить помогать. Люди берут кураторство над какой-то собакой и участвуют в ее дальнейшей судьбе. (…) Вариантов море, нужно просто на это решиться. Самое интересное, что зам губернатора Нестеренко на встрече поддержал эту мою идею, в отличие от всех остальных органов. Я не знаю, с чем связано это. (…)

А зачем муниципалитету нужны сейчас вот эти контракты с Золотаревым? Собак нужно убирать из города, с этим никто не спорит. Но реализация этого закона такая сейчас, что она дискредитирует и сам закон, и даже власть», – заявляет Людмила Гранитовна.

Текстовая и видеоверсии полного интервью с Людмилой Поповой доступны в разделе «Простые вопросы».