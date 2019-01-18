Не заглатывайте воду: Роспотребнадзор дает советы амурчанам, празднующим Крещение

В ночь с пятницы на субботу, 19 января, православные отмечают праздник Крещения Господня. Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области исследовали воду в источниках, планируемых для забора и освящения воды.

«Управление Роспотребнадзора напоминает, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может вызвать вместо ожидаемой благодати ряд нежелательных последствий», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Погружение в прорубь противопоказано при заболевании сердечно-сосудистой или периферической нервной систем. При повышенном артериальном давлении в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже инсульта, а при низком – опасность судорог и потери сознания. Больным диабетом, заболеваниями почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями также следует остерегаться купания в ледяной воде. Врачи не рекомендуют такие процедуры для детей, особенно младенцев: у малышей несовершенная система терморегуляции, и переохлаждение может произойти очень быстро. Тем, кто недавно перенес простудные заболевания, также лучше воздержаться от погружения в ледяную воду.

Окунание в крещенскую прорубь несовместимо с употреблением спиртного. Об этом говорят не только медики, но и опытные «моржи» и спасатели. Как именно погружаться, объяснили специалисты Роспотребнадзора:

– купаться следует в специально оборудованных прорубях у берега; – перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку; – к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки; возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги от острых камней и не дадут скользить на льду; дорожка может быть скользкой, поэтому нужно идти медленно и внимательно; – окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; – нельзя нырять в прорубь вперед головой; прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода; – время нахождения в проруби должно ограничиться несколькими секундами; после выхода из воды нужно тщательно растереть тело полотенцем, надеть халат и перейти в теплое помещение, по возможности выпить горячий чай.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что вода из открытых водоёмов не предназначена для питьевых целей.