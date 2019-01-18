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18января
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В 2018 году в Амурской области цены росли в 2,5 раза быстрее, чем годом ранее

В 2018 году в Амурской области цены росли в 2,5 раза быстрее, чем годом ранее
Фото: Амур.инфо

В 2018 году цены на товары и услуги в Приамурье выросли на 4,6 %. Это примерно в 2 с половиной раза больше, чем в 2017-м. Годом ранее цены выросли в среднем на 1,7 %.

Среди продуктов питания заметно повысились цены на пшено (на 69,7 %), рыбное филе (на 38,0 %), сахар (на 27,5 %), яйца куриные (на 15,6 %), рыбу соленую и копченую (на 12,1 %).

Примерно на 8-9 % подорожали рыбные консервы, сырокопченая колбаса и йогурт.

В то же время дешевле стали: крупа гречневая (на 16,4 %), икра лососевых рыб (на 11,5 %), горох (на 3,9 %), овсяные хлопья (на 3,3 %), рыба мороженая (на 3,0 %).

Алкогольные напитки с начала года стали дороже на 2,2 %. Цены на фрукты и овощи в среднем выросли выросли на 14,9 %.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали: детские футболки (на 18,4 %), уголь (на 18,2 %), школьные брюки (на 16,2 %), мужские сорочки (на 14,1 %), табачные изделия (на 13,6 %).

На 11-12 % подорожали флеш-накопители USB, мыло хозяйственное, кирпич, металлочерепица, ламинат, майки, футболки женские.

Цены на дизельное топливо и бензин автомобильный в 2018 году выросли на 10,8 % и 6,7 % соответственно. Проезд в междугородном автобусе стал дороже на 19,2 %, обучение в вузах – на 18,8 %. Об этом сообщает Амурстат.

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#цены

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    В 2018 году цены на товары и услуги в Приамурье выросли на 4,6 %. Это примерно в 2 с половиной раза больше, чем в 2017-м. Годом ранее цены выросли в среднем на 1,7 %.



    Что это за данные? Их на 3 надо умножить, тогда примерно на правду будет похоже. А в 2019 будет не менее 15% подорожание.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Рывок в действии.

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